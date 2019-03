Kezdje a hétvégét egy csodás panorámával - Megnyitja kapuit a győr-szabadhegyi víztorony

A földszinti előtérben bemutatják a Pannon-Víz víz-világnapi rajzpályázatának díjazott alkotásait.

Gyakorlatilag a víztorony nyitása óta - 12 éve - rendezünk látogatásokat. Eleinte évente egyszer volt erre lehetőség, de a program népszerűsége miatt már évente kétszer szervezzük meg az eseményt. Jó időben a résztvevők száma akár az ezret is elérheti

Győr ötödik víztornya a József Attila úttól délre eső területek, Győrszabadhegy és Kismegyer vízellátását segíti. A torony 43 méter magas, víztartálya 400 köbméteres térfogatú. A torony törzs vasbetonból készült. A víztartályt a torony lábainál, a földszinten szerelték össze, és egy speciális emelőszerkezettel emelték a helyére. A torony 2004 januártól kapcsolódott be a városi vízhálózatba - olvashatjuk a Pannon-Víz honlapján.

A kilátó teraszáról remek panoráma nyílik a városra és a környékre. Tiszta időben láthatjuk a Vértest, a Soproni-hegységet, a pozsonyi TV tornyot, sőt akár az ausztriai Schneeberget is.Lesz arcfestés, tömítő-karika dobálás, be lehet ülni egy kismarkolóba (ami minden évben hatalmas siker), és bemutatkozik egy csatornatisztító gépkocsi is. Sőt, nagyon jó idő esetén vízipisztollyal is lődözhetnek a gyerekek.Csupán annyi korlátozásra számíthatnak a látogatók, hogy nagyobb tömeg esetén szabályozni fogják a feljutást: ilyenkor 8-10 fős csoportokban annyian mehetnek majd fel, ahányan lejöttek.- mondja Tóth László, a Pannon-Víz diszpécser-szolgálatának vezetője, aki a szombati programokat is ismertette.Győr 5 víztornyát eddig csak külön-külön, egymástól távol vehettük szemügyre, de a földszintre berendezettmost lehetőséget ad arra, hogy egymáshoz nagyon közel, 1:100-hoz kicsinyítéssel megtekinthessük ezeket.A papírból készült, eredeti színeket visszaadó makettek Varga Ervin keze munkáját dicsérik - tájékoztat Tóth László, aki szerint az egy plusz érdekesség, hogy az "Árkád-víztorony" eredeti, négyszögletes formában lesz látható a makettek sorában.A Pannon-Víz diszpécser-szolgálatának vezetőjétől továbbá azt is megtudtuk, hogy újabb feliratos táblák emelik a panoráma-élményt. Az adott látványosság irányába eső kis információs táblákból 16-18 darab van, a legújabbak a Mosoni-Duna-hídról, és a megújult marcalvárosi víztoronyról mesélnek a látogatóknak.Videó:Facebook-esemény: