Ketten haltak meg az M1-esen Győrnél - Alex még nem tudja, hogy anya meghalt

Alex, Nikoletta kisfia ott él a szomszédban – mutat az alig száz méterre lévő házra a gyászoló anya, Teréz. Fotó: Bertleff András

Nehéz megmondani, hogy a baj üldözte Nikolettát vagy ő hajszolta már jó ideje, s egyszer találkozniuk kellett. Egy biztos csak: túl korán történt meg ez a bizonyos találkozás, Schadi Nikolettának még élnie kellene. Ötéves kisfiának tegnapig még nem mondták el, hogy az anyukája autóbalesetben meghalt, de kis faluban él Alex, a titkot nem fedi el a gyász. Vasárnap számoltunk be arról a balesetről, amelyben egy 34 éves nő és egy 21 éves férfi vesztette életét. Biztosan tudható, hogy mindketten utasként ültek az autóban.A vizsgálatok jelenlegi állása szerint az Audi sofőrje figyelmetlenségből nem vette észre az előtte szabályosan, de lassabban haladó gépjárművet, ezért hajthatott bele hátulról. A rendőrség halálos közúti baleset gondatlan okozásának gyanúja miatt indított eljárást a 28 éves férfi ellen, aki szintén megsérült, de ő fel fog épülni.Nikoletta látogatta a kicsi Alexet, a halála előtti napokban is megsimította fia angyalszőke fürtjeit.Tápszentmiklóson él Nikoletta családja, édesanyja, Teréz és 22 éves húga (Dalma) mesél Nikolról. Több buktató és mellékvágány után épp most érezték azt, hogy Niki élete talán ismét helyreáll. Kezdődő szerelem volt, ami közte és a szintén a balesetben elhunyt fiú között kialakult; talán csak a második vagy a harmadik randevújuk lehetett a mostani, ami után útjuk a halálba vezetett. A család úgy tudja, Nikoletta elment még a párjához a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bogácsra, s onnan tartottak valahová, amikor a baleset érte őket.Az elhunyt Nikol anya is volt, két gyermeke közül a nagyobbikat az édesapja évek óta külföldön neveli. A kicsi Alex egy másik apától született, s ő sem az anyukájával élt, hanem a keresztszülőkkel, akik jó eséllyel a gyámjai lesznek a még óvodáskorú fiúcskának. Nikoletta rajongott a gyerekeiért – mondja anyukája és testvére –, de egy félresiklott párkapcsolat, s utána a rosszul választott haveri/baráti kör elvitte tőlük (és Alextől) Tápszentmiklósról Győrbe. Látogatta ugyanakkor a kicsi Alexet, a halála előtti napokban is megsimította fia angyalszőke fürtjeit. A család hezitált, mit tegyen, hogyan mondja el a kisfiúnak, hogy anya nem jön többé. Egyelőre nem volt erejük hozzá – ahogy írtuk is –, de a fiúcska kedden már volt óvodában. Előbb-utóbb szinte bizonyos, hogy egy kérdéssel jön haza.Szűkösen, de tisztességesen él a faluban Nikoletta édesanyja, akit a sors most kétszeresen is sújt. Alig három hete vesztette el a párját, aki egyik pillanatról a másikra, váratlanul hunyt el. Őt a szíve vitte el. Most pedig a lányát kell eltemetnie. A Jóakarat hídján át hozzá érkező alapítványi támogatás (150 ezer forint) most valódi segítség, anélkül nagyon nehezen tudná a költségeket állni.A temetésre ugyanakkor még várni kell, mert az ilyenkor szükséges eljárást le kell folytatni. Az biztos, hogy mindkét áldozat kizuhant az autóból, de egyelőre a család azt sem tudja, hogy ki hol ült. Nikol nem szeretett hátul lenni, de lehet, épp az új párja kedvéért megtette. Részletkérdés most már, mondhatják okkal, de az nem, hogy ennek a fiatal nőnek, anyának a története legyen intő példa azoknak, akik elveszve érzik magukat vagy épp elindulnának egy olyan úton, ahol a baj üldözi őket vagy ők loholnak a nyomában.