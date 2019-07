Kétsávos, új bicikliút Téten

– Kétéves előkészítő munkára volt szükség, ugyanis szigorú előírásoknak kellett megfelelnie – mondta Bánfi Lajos polgármester. – A kivitelezés nagyrészt kész, már csak kisebb munkák vannak hátra és a forgalomba helyezési eljárás. Nagy szükség volt a szakaszra, a helyiek naponta erre közlekednek és a Téten áthaladó, Győrt Pápával összekötő főúton jelentős az átmenő forgalom, sok tehergépjármű, kamion is jár erre.



Bánfi Lajos téti polgármester arról is beszélt, hogy a Terüle­ti és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyertek támogatást a mintegy 180 millió forintos beruházáshoz, de ahhoz az önkormányzatnak önrészt is kellett biztosítania.



A csaknem két kilométeres szakasz a Sokoró kft. üzemétől vezet végig a Fő utcán, majd a Győri úton a Gyömörei úti kereszteződésig lehet rajta kerekezni. Két sávot használhatnak az egymással szemben haladók, azok elválasztását felfestés jelöli.



Párhuzamosan vezet a kerékpárosoknak szánt út az autóúttal és a gyalogosjárdával, de önálló sávban, így biztonságosabb. Ezen a részen vannak boltok, templomok, rendelők, itt van a polgármesteri hivatal, a kormányablak, egy pénzintézet, a művelődési ház, a múzeum, a posta és az egészségház is, ahol járóbeteg- szakvizsgálatokat végeznek. A közvetlen közelben helyezkedik el az iskola, az óvoda és a bölcsőde is. Ezekbe az intézményekbe összesen mintegy ötszáz gyermek jár, közülük több mint háromszázan kerékpárral. S sokan idejönnek az ügyintézés miatt is a sokoróaljai térségből, a környékbeli falvakból, mert Tét járási székhely. Munkába járáshoz is többen használják az új bicikliutat, ami része lett a szakrális emlékekhez vezető kerékpáros zarándokút-hálózatnak, a Lébényt is érintő Sacra Velónak, hiszen Tétszentkút búcsújáró Mária-kegyhely.



A kerékpárútnak külön közvilágítási és zárt vízelvezető rendszere van, hozzá kapcsolódóan átkelő készült gyalogosoknak és kétkerekűn közlekedőknek a Fő utcában a Debrecen utcánál – ahol az iskola van – és a gyógyítóháznál. A 83-as főúton és a városházával szemben pedig autósparkolókat is kialakítottak. A beruházás részeként virág­edényeket, padokat helyeztek el, négy helyen kerékpártároló- és pihenőhely készült, ahol biztonságosan lezárhatók a bringák. Szintén e fejlesztés keretében építettek 18 méteres autóbuszöblöt; a gyógyítóházhoz helyezték át a megállót a polgármesteri hivatal elől.