Két nyaraló lángolt Győrben - elfojtották a tüzet

Elfojtották a lángokat a győri Gyűrű utcában, ahol két épület is kigyulladt. Egy több mint hatvan négyzetméteres faház és egy mintegy tizenhat négyzetméteres téglaház égett teljes terjedelmében. A tűz egy szomszédos telken álló tárolóba is belekapott. A győri, a pannonhalmi és a csornai hivatásos, valamint a győrújbaráti, a győrszemerei és a koroncói önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg a lángokat.