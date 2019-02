Két hét, és nyit a Győri Tavaszi Fesztivál

A március 15-i nemzeti ünnepen veszi kezdetét a Győri Tavaszi Fesztivál, amely a hagyományoknak megfelelően ezúttal is összművészeti lesz – jelentette be Fekete Dávid alpolgármester a csütörtöki beharangozó sajtótájékoztatón. A politikus hangsúlyozta, hogy a programok a városi intézmények összefogásával valósulnak meg. Sándorfi Róbert, a polgármesteri hivatal kulturális, sport- és városmarketing-főosztályának vezetője jelezte, hogy nagy érdeklődésre számítanak a győriek és az idelátogatók részéről.A Zichy-palotában megtartott eseményen három olyan művész is jelen volt, aki szerepelni fog a programsorozatban. Szőke Nikoletta és Gájer Bálint Bernstein 100 című műsorát adja elő hattagú zenekar kíséretében. Elmondták, hogy a tavaly száz éve született zseniális karmester, zongoraművész és zeneszerző kevéssé ismert dzsesszes oldalát mutatják meg március 27-én a Vaskakas Művészeti Központban.Simon Kornél színművész a Nyáry Krisztián nagysikerű könyvéből született Így szerettek ők című irodalmi koncert-színházról beszélt, amelyben rajta kívül Gryllus Dorka, Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter szerepel, valamint közreműködik Nyáry Krisztián és a Kaláka együttes. Az est április 1-jén szintén a Vaskakasban lesz látható.Koczor Ágnes, a Győri Művészeti, Fesztivál és Művelődési Központ igazgatóhelyettese két gyermekprogramra hívta fel a figyelmet. A Juhász Kata Társulat március 24-én különleges Felhőcirkusz című produkcióját hozza el a Vaskakasba. Érdekesnek ígérkezik a március 28-i dzsesszmatiné is a Generációk Házában.A sokrétű programfolyamból néhány további ismert nevet szintén érdemes kiemelni. Vámos Miklós író Kettő címmel tart estet március 19-én. A Valami csaj(ok) című komédián – a Rózsavölgyi Szalon előadásán – március 23-án nevethet a közönség: a darab két szereplője Pokorny Lia és Őze Áron.A tavaszi fesztivál részletes programja a gyor.hu és a mufegyor.hu internetes oldalon található meg. A programokra jegyek a Baross úti látogatóközpontban és a Győr+-pavilonban, – a Vaskakas Művészeti Központban tartott rendezvények esetében a helyszínen is –, online pedig a tixa.hu oldalon válthatók.