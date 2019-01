Két év alatt húsz százalékkal emelné dolgozói bérét az Audi

Két év alatt húsz százalékkal növelné minden munkavállalója bérét az Audi Hungaria Zrt. - közölte a vállalat kommunikációs osztálya szerdán az MTI érdeklődére.A negyedik, az előző hét végén a munkaadó által tett ajánlat szerint ez év január 1-jétől tíz és 2020. január 1-jétől további tíz százalékkal emelnék a béreket. Ezt az ajánlatot az Audi Hungária Független Szakszervezete (AHFSZ) azonban nem fogadta el,A tájékoztatás szerint a sztrájkbizottság megalakulása óta intenzívebben folyó tárgyalások szerdai napján a vállalat az előző ajánlatához képest "közel azonos mértékű" béremelést javasolt, amelyet kiegészítettek új tartalmi elemekkel. Ezek részleteit azonban nem közölte a vállalat.A kommunikációs osztályon hangsúlyozták, hogy a vállalatvezetés meglátása szerint a jelenlegi bérszínvonal és a fizetésemelésre tett ajánlati csomag versenyképes és az egyik legkiemelkedőbb Magyarországon, s továbbra is törekszenek mindenki számára megfelelő egyezséget kötni az érdekképviselettel.Hozzátették, hogy a szerdán átadott javaslatra még nem kaptak választ a bértárgyaló szakszervezeti delegációtól, ahogy azt sem tudják, hogy mikorra teszik egy esetleges sztrájk időpontját.Németh Sándor, az AHFSZ elnöke arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az átvett ajánlatot csütörtökön tárgyalják meg a sztrájkbizottsági értekezleten.Az érdekképviselet keddi sztrájkkövetelése a honlapjukra feltöltött információk szerint teljes mértékben megegyezik a szakszervezet utolsó munkavállalói bérkövetelésével, amelyet december 20-án adtak át a munkáltató képviselőjének.A decemberi követelés rögzíti, hogy a bérmegállapodás egy évre szóljon, az alapbéremelést kombinált béremelés alkalmazásával 18 százalékkal, de minimum 75 ezer forinttal emeljék meg. Ezen felül az alapbérbe a mozgóbér négy százalékát építsék be, kapjon minden munkavállaló egy hónapban egy teljes szabad hétvégét, a gyermekek és az életkor után járó szabadságokkal pedig a munkavállaló rendelkezhessen. A választható béren kívüli juttatás keretösszegét a jelenlegi 620 ezer forintról 787 ezer forintra növeljék, fejlesszék tovább a lojalitás bónuszt és vezessék be a jubileumi bónuszt.Az Audi Hungaria Zrt.-nél legutóbb 2017. január 26-án tartottak két órás figyelmeztető sztrájkot a megrekedt bértárgyalások miatt.