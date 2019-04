Két autó ütközött Győrnél az M1-esen - Hatalmas a dugó az autópályán és az M85-ösön is - fotó

Olvasónk fotója az M85-ösről

- A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt, egy sávon haladhat a forgalom az M1-es autópálya, Budapest felé vezető oldal, 125-ös kilométerszelvényénél, Győr térségében, ahol korábban személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt - közölte a rendőrség.- Olvasóink beszámolója szerint hatalmas torlódás alakult ki az M1-es autópályán, egyikük azt írta délelőtt 8 óra után "Most már nem olyan vicces a dolog. Másfél órája egyhelyben állunk."Olvasóink azt is jelezték, hogy az M85-ös is beállt Győr felé.- Összeütközött két gépkocsi szerda reggel az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 125-ös kilométernél. A balesethez Győrből riasztották a hivatásos tűzoltókat, akik megkezdték a műszaki mentési munkálatokat - közölte a katasztrófavédelem.Elsődleges információink szerint a balesetben egy ember megsérült, ezért őt a mentők ellátják.- Olvasónk tájékoztatása szerint baleset történt az M1-es autópályán a ménfőcsanaki felhajtó után a Rába hídnál, a sáveltolásnál. Hozzátette, Budapest felé áll a kocsisor, Bécs felé dugó.