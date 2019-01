Készre jelentették a volt MTESZ-székházat Győrben

A bíróságé az épület, ahol az iparkamara 1904. november 3-án tartotta meg első közgyűlését. Fotó: Bertleff András

Megtörtént a műszaki átadás és ezen a héten a Győri Törvényszék átvette a volt MTESZ-székház kulcsait aLeier cégcsoporttól, amely továbbra is tulajdonosa marad a patinás épületnek. A Leier cég maga végezte a felújítást, amit a Kisalföld nyomon követett, s bár egy pár hónapos csúszás már a nyáron megjósolható volt az építőipart jellemző túlterheltség miatt, végül januárra utolérte magát a beruházás. Most már a közigazgatási és munkaügyi bíróság üzemelteti a 112 éves épületet, amelynek működtetésével – mondta dr. Takács József, a Győri Törvényszék elnöke – semmi probléma, azt a Leier készre jelentette és kifogástalan.Az elnök közölte: az ilyenkor még szokásos, kisebb hiánypótlásokat a napokban elvégzik, de a bíróság költözhet. Az informatikai rendszert korábban áthelyezték, elkezdődött a bútorozás és a biztonságtechnika kiépítése. Ma már a bíróság gondoskodik az őrzésről, a költözés, a beszerelés bő egy hónapig tart és várhatóan február végén, március elején adják át ünnepélyesen a törvénykezési házat.Korábban megírtuk: rendhagyó módon bérleti konstrukcióban működik a regionális központú intézmény, s itt lesz a térség legnagyobb tárgyalóterme, másfélszer tágasabb a 132 éves törvényszéki dísztárgyalónál.Jelenleg egyébként a közigazgatási és munkaügyi bíróságon 10 bíró dolgozik, a bírói és alkalmazotti létszám további alakulásáról a közigazgatási törvény értelmében idén már az igazságügy-miniszter fog június 30-ig dönteni.Mártonné dr. Baj Mária, a Leier Monolit Kft. ügyvezető igazgatója kérdésünkre, hogy a láthatóan még befejezésre váró festési munka mikor lesz végleges, azt mondta: az már csak az időjárástól függ. Jó hírünk azoknak, akik naponta látják ezt a homlokzatot, hogy a jelenleg kétféle zöld közül az elegánsabb, sötétebb lesz a „befutó" és meghatározó.Mint elmondta: összességében a vállalkozóhiány jelentette a legfőbb kihívást, említhetnénk példaként az egyik bádogos alvállalkozót, aki fogta magát és egyik pillanatról a másikra otthagyta a beruházást. Hozzátette: szakmai szempontból viszont a szép és egyedülálló kupola volt a legizgalmasabb kihívás. Végül pedig a munkaerőhiányból eredő nehézségeket is sikerült leküzdeni, s az épület – örömmel jelentheti be – elkészült.