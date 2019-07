Készek a négysávos 83-as főút tervei

Tavaly nyáron fejeződött be a 83-as főút győri bevezető, Metro áruház környéki szakaszának négysávosra bővítése a három turbókörforgalommal, s azóta sokkal biztonságosabb lett ott a közlekedés. A Pápáig tartó rész – főleg Győrszemere környékén – azonban továbbra is veszélyes, rendszeresek a balesetek a szűk, kanyargós nyomvonal miatt. Ezt a problémát is megoldaná, amennyiben a mintegy 36 kilométeres szakaszt négysávossá alakítanák. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) a Kisalföldet arról tájékoztatta, hogy már elkészültek a beruházás kiviteli tervei. Ezeket a közbeszerzési eljáráson nyertes Főmterv Zrt. és Unitef-83 Zrt. alkotta budapesti konzorcium készítette. A két cég nettó (azaz áfa nélkül) 430 millió forintos ajánlattal nyerte el a munkát.

A fejlesztés részeként településeket - Győrszemerét, Tétet, Tétszentkutat, Gyarmatot és Takácsit - elkerülő szakaszok is épülnek. Fotó: Bertleff András

A NIF hangsúlyozta: a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásának előkészítése folyamatban van. Ezzel párhuzamosan végzik a további feladatokat. Az út bővítéséhez szükséges területszerzés tavaly ősszel kezdődött el, és jelenleg már 85 százalékon áll. A régészeti feltárások idén május óta folynak. A fakivágások az esztendő második felében indulhatnak, és az év végére fejeződhetnek be.

Az építési munkák a közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatása és a forrás rendelkezésre állása után kezdődhetnek el. Az állami cég azzal számol, hogy ez 2020 első negyedévét jelentheti. Az európai uniós támogatásból, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból megvalósítani tervezett fejlesztés várható befejezése 2022 negyedik negyedéve. Az, hogy a beruházás mennyibe kerül, csak a kivitelezési szerződés aláírása után derül ki.



Bár a leendő utat sokan M83-asként emlegetik, a NIF leszögezte: elnevezése nem ez lesz, hanem marad 83-as főút. Ennek oka, hogy hivatalosan nem gyorsforgalmi, hanem kétszer kétsávos főútként épül. Ettől függetlenül – miután középen fizikai elválasztás lesz, a szakaszt 110 kilométer/órás maximális sebességre tervezik és Pápa északi részénél, Gyarmatnál, Tét déli és északi részénél, Győrszemerénél, valamint a koroncói elágazásnál külön szintű csomópontok épülnek – a sofőröknek a gyakorlatban olyan érzésük lehet majd, mintha autóúton hajtanának. Az új nyomvonal valamennyi érintett települést elkerüli.