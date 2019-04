Kerekesszékes gyermekekkel állt rajthoz a győrújbaráti alapítvány csapata

Fotó: Mozdulj Rendes Alapítvány

A legtöbben azonban annak kapcsán ismerték meg az alapítványt, hogy 3. helyezést értek el a 2018-as kupakgyűjtő versenyen, legutóbb pedig a Tesco Ön választ, mi segítünk elnevezésű közösségi kezdeményezésében az ő projektjük kapta a legtöbb támogató zsetont.

Fotó: Egy a világunk Alapítvány

Fotó: Mozdulj Rendes Alapítvány

Aki szívesen támogatná az Egy a világunk Alapítvány tevékenységét, a futóversenyekre való eljutását, az az alábbi bankszámlaszámra tudja utalni a felajánlott összeget: 10700031-66897637-51100005.

"Idén ez volt az első futóesemény, amin részt vettünk. Az egész csapat egy öt kilométeres távot teljesített. Három kerekesszékes gyerkőccel álltunk rajthoz.Azért nagyszerű ez a sport, mert a súlyos mozgáskorlátozott fiataloknak is van lehetőségük örömet lelni a célba érésben, a táv teljesítésében.A szülők és az önkéntes futóink pedig - a célban felzúduló tapsnál - úgy érzik, hogy megkapják az elismerést azért, amit tesznek" - fejti ki Tremmelné Kovács Nóra.Ami az Egy a világunk Alapítvány tevékenységét illeti, a súlyosan, halmozottan sérült gyerekeknek és fiataloknak szerveznek szabadidős és rehabilitációs programokat Győrben és a város környékén. Mint láthatjuk, ezeknek a programoknak szerves része a futóversenyeken való részvétel.2017 óta megannyi helyi és országos futórendezvényen részt vett az alapítvány csapata, ahogy Tremmelné Kovács Nóra fogalmazott: a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt bejött ez a szabadidős forma."Legelőször a Győr-Lipót futóversenyen róttuk a kilométereket, majd egyre nagyobb csapattal, egyre több helyre eljutottunk. Sokat jelentett a Generali a Biztonságért Alapítvány támogatása, akiknél kifejezetten arra tudtunk pályázni, hogy segítsék a futóeseményeken való részvételünket. Reméljük, idén is megkapjuk az ő hozzájárulásukat".A korábbi versenyek során egy kicsit más típusú támogatásokat is kapott az alapítvány. A tavalyi Bősi futáson például a szervező (Bősi Futóklub) vendége volt az egész csapat és minden kerekesszékes gyermek külön kupát kapott az eredményhirdetéskor. A tárkányi versenyen pedig közösen kaptak egy olyan serleget, amit a szervező saját maga nyert egy korábbi külföldi megmérettetésen.Tremmelné Kovács Nóra a kezdetek után a közeljövőről is mesélt: áprilisban több helyszínre is hivatalosak, 6-án Győrszentivánon, 13-14-én a Telekom Vivicittá több futamán állnak rajtvonalhoz."Tavaly kaptunk meghívást az idei Fuss a sérült gyermekekért versenyre, amit Gyulán rendeznek májusban. Ez egy hatalmas találkozó is egyben, az ország különböző pontjairól érkeznek résztvevők. El szeretnénk jutni az alapítvány csapatával, de a gyerekek miatt fontos, hogy ne legyen feszített a tempó, így két éjszakát Gyulán szeretnénk tölteni, a napokban ehhez próbálunk támogatást gyűjteni".