Kemény bringások gyilkos Everest-kihívásra készülnek Pannonhalmán - fotók

A Győr környéki bringások nem véletlenül választották a kihívás helyszínéül Pannonhalmát. Egyre több versenyző és amatőr bringás edz Pannonhalmán, rengetegen tekernek ki Győrből a sági úton, hogy megmásszák az apátságba vezető emelkedőt. Szombaton a régi úton, a Fő térről nyíló Gesztenyés horgon át küzdik majd fel magukat Szent Márton hegyére. Sokszor és annál is többször."Lemértük, a Gesztenyés horog csúcsa 93,5 méter a Fő térről. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy 100 tekerjünk fel itt. Így 9350 méter szintkülönbséget gyűrünk majd le. Azért többet, mint a Himalája magassága, mert biztosra szeretnénk menni. Így hibahatáron belül maradunk" - mondta Vock Balázs szervező, a Bakonyi Racing egyik tagja. Ahhoz, hogy a 9350 m szintkülönbség meglegyen 160 km-et kell teljesíteniük a Győr környéki bringásoknak. A rangidős 62 életévével a veszprémvarsányi általános iskola igazgatója, Hardi János lesz közöttük.Akik próbára tennék magukat a Gesztenyés Horogban, jó hírrel szolgálunk nekik. "Mindenkinek lehetőséget biztosítunk. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ezt a Bakony Racingonline is meg lehet tenni. Akik ötször feltekernek az apátságig, emlékérmet kapnak" - hallottuk Horváth Szabolcstól, a pannonhalmi bringás élet egyik "úttörőjétől", aki nem csak konferálja majd a "csúcstámadást", de maga is többször nyeregbe pattan szombaton.Akik kedvet kaptak, mindenképp figyeljenek saját és bringás társaik épségére. A Gesztenyés Horog viszonylag szűk, miután felértek a kerékpárosok a csúcsra, innen fognak visszagurulni a Fő térre. Mivel a horgot nagy fák árnyékolják, csúszós kövekre, útfelületre is számítani kell a több évszázados, történelmi ösvényen.