Kaszárnya a győri színház mellett

Az 1700-as évek első felében épült kaszárnya maradványai is előkerültek az ásatáson. Fotó: Bertleff András

Javában zajlik a Győri Nemzeti Színház rekonstrukciójának előkészítése, amely a győri Modern Városok Program egyik legnagyobb beruházásának ígérkezik. A teátrum mellett a tér is megújul, ami alá mélygarázst építenek, emiatt pedig a tavalyi próbafeltárás után több helyütt ásatást is kell végezni a területen. A színháztól északra, a Schweidel utca irányában fekvő részen – ott, ahol a leendő mélygarázs lehajtója lesz majd – néhány hete fejezték be a munkát a régészek.Györke Réka ásatásvezető a Kisalföldnek elmondta: több korszakból találtak leleteket. Előkerültek a császári-királyi nagykaszárnya alapfalainak maradványai. Ennek az épületnek az első térképes ábrázolása 1757-ből ismert, a benne lévő téglák pedig 1733-as bélyegűek, így kijelenthető, hogy a XVIII. század első felében épült az akkoriban még álló erődfal belső oldala mellé.Ezenkívül a feltárt terület déli felén egy nagy, több mint négy méter mély árok fut keresztül. A szakember azt feltételezi, hogy a középkori Győr valamiféle – a XIV. vagy inkább a XV. században kialakított – kerítőárka lehetett, ami akár védelmi szereppel is bírhatott. Abban az időben még nem létezett az erőd, ami csak a XVI. században épült fel a török fenyegetés hatására. Fontos, hogy az árok nem a megtelepedés határát jelezte, hiszen korábban már ettől kijjebb is tártak fel ebből a korszakból településmaradványokat.Györke Réka hozzátette: az ásatási szelvényben az Árpád-kor végéről vagy az Anjou-korból – azaz a XIII. század végéről vagy a XIV. századból – származó kemencére, illetve telekjelenségekre bukkantak. Emellett a római kor is megjelenik a területen: egy halszálkás falrakási móddal készült, feltehetőleg II–III. századi épület, illetve három, minden bizonnyal III–IV. századi sír részletét találták meg.Páternoszter Piroska, a győri Modern Városok Program polgármesteri biztosa lapunknak elmondta: az ásatások a téren ősszel és jövőre folytatódnak. Kiemelte: az eddig talált leletek, maradványok alapján a beruházás az eredeti elképzelések szerint valósulhat meg.