Kantharosz-gála tizedszer: valóra váltott álmok - sok-sok fotó!

„Egyre inkább szükség van arra, hogy odafigyeljünk egymásra" – hangzott el a győri Richter-teremben a tizedszer megrendezett jótékonysági borárverésen, a Kantharosz-gálán. Borkai Zsolt polgármester megnyitó beszédében emiatt is mondott köszönetet a szervezőknek, a licitálóknak és a gálára ismét fergeteges hangulatot varázsló Győri Filharmonikus Zenekarnak és karmesterének, BerkesKálmánnak; majd a Győri Városháza ezüst emlékérmét adta át a két ötletgazdának, Pió Mártának és Tagai Istvánnak, akik tíz éve megálmodtáka példaértékű civil kezdeményezést.Az est első felében a tíz évre tekintett vissza a két házigazda, Borbás Marcsi és Rákóczi Feri, majd bemutatták a felajánlott tételeket. A jubileumi árverésre azokat a borászokat hívták meg, akik 2010-ben a rendezvény mellé álltak, vagy felajánlásaik milliós áron keltek el. Lehetett licitálni a Garamvári Szőlőbirtok, a somlói Kancellár Birtok, a villányi Polgár Pince, a Tárkánybor, a Pannonhalmi Apátsági Pincészet, a Pannonhalmi Pálinkárium, a Szigetköz Lelke Pálinkaház felajánlásaira.Egy csomagban árverezték el az elmúlt évek 54 támogató borászának zászlóshajóiból összeállított válogatást, kalapács alá került Gere Attila 2012-es Kopár nevű 12 literes bora, az Oremus pincészet három Tokaji Aszúja, míg Nagy István agrárminiszter a Nemzeti Borkincstár egy különlegességét, egy 1972-es 6 puttyonyos Aszút ajánlott fel. Sike Tamás 500 üveg Lélek-borából még a gála előtt megvásároltak 450 darabot az Európai Borlovagrend tagjai, egymillió forintért.Győr meghatározó civil szervezetei, a kuratórium és a szervezőbizottság tagjai ezúttal 33 pályázóból választották ki a nyerteseket. Az idei támogatottak közül a Hétszín Virág Egyesület halmozottan sérült gyermekeknek szervez tábort, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kerékpárokat, fóliasátort, konyhai eszközöket vásárolhat, a Süss Fel Nap Alapítvány a Radó-iskola udvarán játszóteret hoz létre, a Híd A Jövőbe Alapítvány asztali számítógépeket szerez be értelmi sérülteknek, a Gézengúz Alapítvány egy különleges terápiás ruhával (Thera Togs) gazdagodhat, a dunaszerdahelyi Autistákat Segítő Polgári Társulás tevékenységét pedig egy szövőszékkel segítik. Az est bevételébőlhét fiatalt álmait is valóra váltják, illetve a közönség szavazati alapján egy újabb kérés teljesítésére nyílott mód.A borászok és a támogató vállalkozások egymásra találása 18 millió forinttal segített a gyermekeknek, a fiataloknak és a velükfoglalkozó közösségeknek, újabb rekordot döntve. Így a tíz év alatt már a jótékonysági borárverés mérlege több mint 84 millió forint.