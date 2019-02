Kantharosz-gála tizedszer

Több mint 60 millió összegyűjtött forint, számtalan megvalósult pályázat: hátrányos helyzetűek segítése, tehetségek felkarolása, orvosi eszközök vásárlása, iskolák felújítása. Ez a gyermekek nagy álmait valóra váltására szerveződött Kantharosz-gála eddigi kilenc évének rövid mérlege. Április 4-én pedig jubilál, ugyanis tizedszer rendezik meg a győri jótékonysági borárverést; akárcsak tavaly, ezúttal is a Richter-teremben. A Városházán tartott sajtótájékoztatón bemutatták az eltelt éveket összegző, az önkormányzat támogatásával megszületett Tíz év - tízezer mosoly című könyvet is, Pió Márta tollából.



Elhangzott, hogy idén 33 pályázat összesen 42 millió forintért igényelt segítséget. A szervezők remélik, hogy a borárverésen felülmúljáka tavaly befolyt 13,6 millió forintot, de ígéretet tettek arra, hogy 12,5 millió forintot mindenképpen kiosztanak. Megtudtuk, hogy idén is a Győri Filharmonikus Zenekar szórakoztatja a közönséget, a fővédnök pedig Borkai Zsolt polgármester lesz.



A kiválasztott pályázók: Hétszín virág Közhasznú Egyesület, a Máltai Szeretetszolgálat, a Süss fel Nap Alapítvány, a Híd a jövőbe Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány, a Gézengúz Alapítvány, a dunaszerdahelyi Autistákat Segítő Polgári Társulás, illetve a fiataloknál Bujtás Levente, Farkas Krisztián, Keszei Johanna, Kovács Júlia, Pesti Máté és Gáspár Karina fiatal. A közönségdíjasok: Rezeda Népművészeti Egyesület és a Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség. A Mit tehetnék Érted? Autista Otthon Alapítvány ajándékcsomaggal támogatják a megjelentek. A felajánló pincészetek: Pannonhalmi Apátság, Gere, Polgár Zoltán, Sike, Oremus, Galambvári, Juhász, Kancellár, és két pálinkárium: a Szigetköz lelke és a Pannonhalmi. Egy csomagban pedig a kilenc év 54 támogató borászának egy-egy palack zászlósborát árverezik el. A Kisalföld Presztízs-díjas jótékonysági eseményre Nagy István agrárminiszter különleges licittárgyakat küld. Az este műsorvezetői Borbás Marcsi és Rákóczi Ferenc lesznek. A jótékonysági gálára idén 10 ezer forint a jegy.