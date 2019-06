Győrt is elérte a szúnyoginvázió: kedd este a Győr-Szol folytatta a gyérítést, szerda ismét felszállnak a gépek. A szigetközi falvak maguk is földi füstölésbe kezdtek. A katasztrófavédelem eddig csak földről irtott, mert a lipóti felszállópálya felázott és mély volt. Ezen a héten már ott is levegőből gyéríthetnek.