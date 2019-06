Kamiont húztak Győrszemerén - 11,4 tonnás jármű volt az ellenfél

Az Eurotrade kamionhúzó országos bajnokság három állomásos országos selejtezőinek első felvonását rendezték szombaton Győrszemerén. A 15 résztvevőnek egy 11,4 tonnás Iveco kamiont kellett 20 méteren át elhúznia, először egy hám segítségével, majd ülve, egy kötéllel húzva. Két korosztály versengett, 40 év alattiak és felettiek. Rajthoz állt a megyei, Győrt és Abdát képviselő Darázs Ádám, aki négyszer volt az ország legerősebb embere, egyszer pedig Közép-Európáé. Németh Róbert pedig Mosonmagyaróvárról érkezett.



Unikumként Nyirai Imre győrszemerei lakos is megpróbálkozott a kamionhúzással, sikerrel. A 63 éves férfi soha nem foglalkozott ilyesmivel, nem is sportolt, de, mint mondta, kamiont már tolt el, és ez a kihívás is rajta volt a bakancslistáján. A versenyzők 25-50 másodperc alatt húzták el a kamiont húsz méterre.