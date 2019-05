Kálóczy életéről szóló emlékkonferenciát tartottak Mezőörsön

Németh Zoltán az emlékbizottság elnöke nyitóbeszédében emlékeztetett, a bizottság Kálóczy Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából alakult meg. „A Megyei Önkormányzat szervező, értékőrző feladata mentén, megyei elnökként is fontosnak tartom a rendezvénysorozatot, melynek egyik legnagyobb eseményre, az emlékkonferenciára kerül ma sor"- hangsúlyozta.„Köszönöm Kara Ákos országgyűlési képviselő úrnak a támogatást és a fővédnökséget; közös célunk, hogy a megye és az ország lakossága is megismerje Kálóczy tevékenységét és munkáját. A reformkor megyei alakjaként hazafias tevékenységével, közösségi szerepvállalásával, a kulturális és gazdasági élet szilárd alapjait teremtette meg megyénkben, vagyonából pedig éppúgy áldozott a köz javára, mint Széchenyi"- tette hozzá. Németh Zoltán elmondta, a mostani konferencián a Kálóczy-család történetét és Kálóczy Lajos fordulatokkal teli életútját járják körül, akinek munkásságát már életében is nagyra becsülték.Dr. Medgyasszay László, egykori országgyűlési képviselő méltatta a Magyar Műhely Alapítványt, mely a nehézségek ellenére napjainkban is igen aktív és kimagasló teljesítményt nyújt. Egyúttal elismerését fejezte ki a Kálóczy életét bemutató könyvért, mely Zsumbera Árpád pontos és alapos munkája nyomán méltó emléket állít a reformkor megyei alakjának.Kara Ákos országgyűlési képviselő, az eseménysorozat fővédnöke Márai Sándor gondolatait idézte: „A magyarság, mint az európai keresztény műveltség, a humanizmus egyik utolsó keleti végvára, minőségi kultúrát épített az elmúlt évszázadokban, s ezt a művét leggyakrabban történelmileg rendkívül kedvezőtlen feltételek közepette végezte". Majd hozzátette: „a történelem kedvezőtlen feltételei most is adottak, melyek között jelen küldetésünket és feladatunkat helyi közösségünkben és az országban is elszántan véghez kell vinnünk. Kívánom, hogy annak az értékteremtő munkának, mely itt most elkezdődött, legyen folytatása"- monda Kara Ákos.A konferencián Biczó Zoltán a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának könyvtárvezetője a reformkori politikusok és jogászképzés témájában tartott előadást. Bana József, a Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár igazgatója a reformkor győri egyleteit és táraságait mutatta be. A Kálóczy-család történetét Kálóczi Csaba, családtörténeti kutató, Káóczy Lajos élettörténetét pedig Zsumbera Árpád helytörténeti kutató ismertette. A konferencia végén Szabó Gyula, a Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány elnöke összegezte az elhangzottakat.