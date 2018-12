Kalmár-díjat kapott a széchenyis optimalizáció-kutató

Dr. Hegyháti Máté a Kalmár-díjjal. Fotó: Májer Csaba József

Micsoda kilátás. Óriáskerék a Dunakapu téren, Püspökvár, bazilika, városháza, a Mosoni-Duna és a Rába összeölelkezése, a pannonhalmi apátság sziluettje. Egy nagy, színes, élő képeslapon a térség nevezetességei.Mintha valaki tudatosan optimalizálta volna a látványt. Egy szállodában ezért komoly felárat fizettetnének a vendéggel. Dr. Hegyháti Máté tudományos főmunkatárs irodájában vagyunk a Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszékén. A fiatal, optimalizációval foglalkozó kutatót a napokban tüntették ki a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Kalmár-díjával. Az iroda falán aztán újabb „képeslapok" Hegyháti Máté életéből.Egy sematikus világtérkép például, teletűzdelve gombostűkkel. Azt a tíz országot jelzik, ahol Máté lefutotta a maratont. Hivatalos versenyeken tizennyolcszor, egyébként pedig számolatlanul.A veszprémi Pannon Egyetemen, ahol tanult, másodéves hallgatóként kezdett dolgozni a Rendszer- és Számítástudományi Tanszéken, harmadévesen már tanított is. Kellett a levezető mozgás, a futás, a teljesítménytúrák. Futókört alakított (azóta már Győrben is) és BSI Futónagykövet lett a királynék városában. Legutóbb pár hete futotta le a távot egy vidám, tizennyolc ezres, multikulturális tömegben, hol máshol, mint az eredeti távon, Marathón és Athén között.A térkép fölé függesztett karmesterpálca is a veszprémi időket idézi az iroda falán. Elmúlt már húsz éves, amikor megtanult csellózni, és egyetemi zenekart alapított. Aztán van még egy másik, különleges térkép is a falon. Egyik hallgatója rajzolta fejből zárthelyi-írás közben, amikor még a Pázmány-egyetemen tanított mérnök-informatikus mesterszakos hallgatókat az optimalizációs módszerek ismeretére. Az ominózus diák a kérdésre nem tudta ugyan a választ, de arra emlékezett, hogy Hegyháti tanár úr egyik kedvenc könyve Tolkientől „A szilmarilok", felhasználói neve is ehhez kötődik, és lévén ő is nagy Tolkien-rajongó, lerajzolta hát fejből tisztelete jeléül Beleriand részletgazdag térképét.

Végtelenül nagyra értékeltem, mondtam is neki, hogy kirakom majd az irodám falára, de ettől függetlenül a zárthelyi azért sajnos bukta lett. Később viszont átment a srác"

- idézi fel a kedves történetet Hegyháti Máté.Amikor három évvel ezelőtt summa cum laude fokozattal megszerezte PhD-fokozatát, átigazolt Veszprémből Győrbe, a Széchenyi István Egyetemre, először adjunktusként, de nagyon hamar kinevezték tudományos főmunkatárssá. Formális nyelvek és automaták, Objektumorientált programozás és adatbáziskezelés, illetve Modellezés és optimalizálás a gyakorlatban című tárgyakat oktat, és az utóbbi azért is különösen fontos számára, mert az optimalizálás a fő kutatási területe. Így elsőkézből segítheti a tehetséges hallgatók fejlődését, ha tudományos pályára szeretnének lépni.Akkor optimalizálunk például, amikor a leggyorsabb, vagy leginkább üzemanyagtakarékos útvonal variációt választjuk ki a sok közül, vagy ilyen a tanórák allokálása a termekhez és időpontokhoz, hogy ne legyenek ütközések, hiszen sem a hallgatók, sem az oktatók nem tudnak egyszerre több helyen lenni egy nagy egyetemen. Vagyis minden olyan bonyolult terület ide tartozik az életben, ami összetett döntési problémákkal jár, és azokon belül a legjobb megoldást keressük. Dr. Hegyháti Máté speciális kutatási szegmense a diszkrét optimalizálás és az ütemezés. Mondjunk erre is egy nagyon egyszerű példát: van sok feladatom, amit el akarok végezni, rendelkezésre állnak erőforrások, gépek, eszközök, ezeket hozzá kell rendelnem, és el kell döntenem, hogy mi hozza a sokszereplős egyenletben az optimális megoldást. Ki és mi, mikor, mit csináljon annak érdekében, hogy határidőre végezni lehessen minden feladattal. Illetve ha csak valószínűségi eloszlásunk van a várható keresletről, akkor mennyit és hogyan gyártsunk egy adott termékből, hogy a várható profitunk maximális legyen. Izgalmas terület, kézzelfogható gyakorlati hasznot hoz a gazdaságban, és maga a piac inspirálja a kutatásfejlesztést. Hegyháti Máté az S-gráf módszertanban mélyedt el, doktoranduszával együtt jelenleg is ezen dolgoznak.A Kalmár-díjat – 1979 óta - azok kaphatnak, akik a számítástudományban, illetve a számítástechnika alkalmazása területén értek el kimagasló eredményeket. A kitüntetés Kalmár Lászlóról, a Szegedi Tudományegyetem professzoráról, a hazai kibernetikai tudományok megalapítójáról kapta a nevét.A díj odaítélésének indoklásában ezt írták Dr. Hegyháti Mátéról:

Szakmai és tudományos, tudományszervező tevékenysége kiemelkedő. A Széchenyi István Egyetemen elindította az informatikai TMDK műhelymunkát, a kari TMDK szervezésben nagy szerepet vállal. 18 (angol nyelvű) cikk, közel félszáz nemzetközi konferenciaelőadás/poszter szerzője. Hat évig volt az Erdős Pál Tehetséggondozó Program koordinátora – egyébként Erdős-száma 2 -, tudományos utánpótlás-szervező tevékenysége elismerésre méltó. A Pannon Egyetemen kari TDT titkár, a Széchenyi-egyetemen kari TDT elnök, a DOSZ Matematikai és Informatikai Tudományos Osztály alapitó elnöke volt. 18 TDK és 20 egyéb hallgatói tudományos dolgozat témavezetője, korábban a Pannon Egyetemen, a PPKE-n, az I. Mohammed Egyetemen, most a győri egyetemen több kurzus vezetője, többek között automataelmélet, programozás, webfejlesztés, modellezés és optimalizálás témakörében."

A Kalmár díjjal kitüntetett fiatal kutató Győrt fantasztikus városnak tartja, de ízig-vérig természetközeli ember, akkor érzi jól magát, ha madárcsicsergés szűrődik be az ablakán, ezért is választotta lakóhelyéül Pinnyédet.Amikor a jövőjéről kérdezzük, azt mondja, igyekszik jól csinálni a munkáját.

Az ember a tudományos életben nyilván szeretne habilitálni, egyetemi tanárrá válni, de ezek a dolgok nem kőbe vésettek nálam. Inkább azt mondanám, hogy mindig az adódó, aktuális helyzetekre szeretném a lehető legjobb válaszokat megtalálni az életben. A közeljövőben például egy ütemezéssel foglalkozó kutatócsoportot kialakítani"

– mondja a modellezéssel és optimalizálással foglalkozó kutató, aki saját életét is igyekszik ütemezni, optimalizálni. Érzi a megbecsülést a győri egyetemen, szeret a kollégákkal együtt dolgozni a tanszéken, minden feltétel adott számára az előre jutáshoz az oktatásban és a kutatásban egyaránt.