KALANDRA FEL! Játssz és nyerj a Kisalfölddel! - 3. feladat: falikép

Vegyél részt te is a Kisalföld nyári kalandjában, és nyerj zsebpénzt a szeptemberi iskolakezdésre!8 hét8 kalandos feladvány8 nyertes8 héten át, szerdánként izgalmas feladatok várnak rád weboldalunkon. Töltsd velünk hasznosan a nyarat: old meg feladványainkat, a megoldásokat gyűjtsd össze és a játék végén küld el nekünk a kalandrafel@kisalfold.hu e-mail címre.Játék időtartama: 2019.07.03-08.21.Beküldési határidő: 2019. 08.30.Nyolc szorgalmas kalandorunk 5000 forint értékű Spar vásárlási utalvánnyal gazdagodik!Különdíjaink: Mobilis Interaktív Kiállítási Központ ajándékaiGyőr titkainak felfedezése 20 gyermek részére a Gyere Győrbe tematikus városnézések és élményprogramok jóvoltábólLemaradtál feladatokról? Később kapcsolódnál be a játékba?Nem probléma! A játékba a játék időtartama alatt bármikor becsatlakozhatsz, mert a feladatok visszanézhetők, bármikor elkezdheted megoldani őket! A lényeg: a játék végén csak akkor van esélyed értékes nyereményeinkre, ha mind a 8 heti feladvány megoldását tartalmazó dokumentumcsomagot beküldöd a kalandrafel@lapcom.hu mail címre.