KALANDRA FEL! Játssz és nyerj a Kisalfölddel! - 2. feladat: kettőskereszt

Mi a „kettőskereszt"?

Szent István király a kettős kereszttel.

Gábriel arkangyal a Hősök terén látható oszlop tetején.

Vegyél részt te is a Kisalföld nyári kalandjában, és nyerj zsebpénzt a szeptemberi iskolakezdésre!



8 hét

8 kalandos feladvány

8 nyertes



8 héten át, szerdánként izgalmas feladatok várnak rád weboldalunkon. Töltsd velünk hasznosan a nyarat: old meg feladványainkat, a megoldásokat gyűjtsd össze és a játék végén küld el nekünk a

Játék időtartama: 2019.07.03-08.21.

Beküldési határidő: 2019. 08.30.



Nyolc szorgalmas kalandorunk 5000 forint értékű Spar vásárlási utalvánnyal gazdagodik!



Különdíjaink: Mobilis Interaktív Kiállítási Központ ajándékai

Győr titkainak felfedezése 20 gyermek részére a Gyere Győrbe tematikus városnézések és élményprogramok jóvoltából

Lemaradtál feladatokról? Később kapcsolódnál be a játékba?



Nem probléma! A játékba a játék időtartama alatt bármikor becsatlakozhatsz, mert a feladatok visszanézhetők, bármikor elkezdheted megoldani őket! A lényeg: a játék végén csak akkor van esélyed értékes nyereményeinkre, ha mind a 8 heti feladvány megoldását tartalmazó dokumentumcsomagot beküldöd a



A hashtag (ejtsd: hesteg) egy olyan szó vagy egybeírt kifejezés, aminek az első betűje előtt ez a jel áll: #. A magyarul “kettőskereszt" néven használt jel, a hash, sorszámot és zenei előjegyzést is jelölhet, de a közösségi médiában mostanában fontos szerepet betöltő jelecske lett. Eredetileg a hashtag szó a hash jellel taggelt (jelölt) szavakra vonatkozott.Találkozhatunk műemlékeken is „kettőskereszt"-tel? Vajon mi a jelentése?Számos vita övezi a kettős kereszt hazai használatának kezdetét. A hagyományok szerint, az apostoli királyság jelképeként szolgáló apostoli kettős keresztet I. István kapta II. Szilveszter pápától. Egy felhatalmazást jelképezett, miszerint a magyar királyok nemcsak kinevezhettek püspököket, hanem püspökséget is alapíthattak. Későbbi kutatások szerint ez az állami jelképünk nem is Rómából, hanem Bizáncból, III. Béla közvetítésével került, mert a bizánci udvarban nevelkedett III. Béla ezzel kívánta jelezni a bizánci uralkodóval való egyenrangúságát. A kettős kereszt csak később, a 13. században, IV. Béla uralkodásától állandósult a királyi pecséteken és a címeren. Ez a mai címerünk legrégibb eleme.Gyakran találkozhatunk ábrázolásával műemlékeken, például Szent István király is tart a kezében kettős keresztet Budapesten a Hősök terén látható szobrán vagy Gábriel arkangyal a Hősök terén látható oszlop tetején.Lehetnek más jelentései is ennek a jelképnek? Keress rá a neten!Gondoljuk át Győr legendás történeteit! Keressük meg a város legismertebb legendájának jelképét! (Keress rá a felsorolt lehetőségekre és válaszd ki!)Vastuskó (9)Vaskakas (1)Frigyláda (2)A vár céhes legényeinek találkozóhelyét. (3)Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf seregeinek győzelmét. (5)Azt a helyet, ahol a pap kezéből kiesett a szentségtartó és összetörött. (4)Arra figyelmeztette a céhes legényeket, hogy késő este már nem hagyhatják el a várat. (7)A legyőzött török seregek feletti magyar diadalt jelképezi. (9)A hold erőteljes hatással van életünkre, fázisainak változásait megfigyelhetjük. Az Újhold az újrakezdés, megújulás szimbóluma. (6)Széchenyi tér (4)Dunakapu tér (8)Gutenberg tér (7)Ha jól fejtetted meg a rejtvényt, a megkapott négyjegyű szám a legendához kapcsolódó eseményre emlékeztet. Mi volt az?Fejtsd meg te is izgalmas, fejtörő feladványunkat. A feladatmegoldás az évszám lesz, amit a rejtvényből kapsz, illetve az évszámhoz kapcsolódó legenda rövid leírása. A játék végén ezt kell elküldened a többi feladat megoldásával együtt ide: kalandrafel@kisalfold.hu