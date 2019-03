Kajárpéci gyilkosság - Eltemették a megölt édesanyát

„Rengetegen voltak, a temető teljesen megtelt" – mondja egy helyi, s látva a koszorúk, virágok tömegét, amelyek a fehér fejfa alatt dacolnak a viharral, elhihetjük, hogy így volt. Az áldozat Kajárpécen született, ott is nőtt fel; édesanyja és árván marad kisfia (ha az anyai nagyszülőhöz kerül) itt él majd a továbbiakban.Kicsi a gyermek ahhoz, hogy a borzalmat felfogja, s emlékezzen rá.Alig két hét telt el, hogy Piroska Győrből hazaköltözött szülőfalujába, amikor a tragédia megtörtént. Tanulmányai, később munkahelye és szerelme csábította a nagyvárosba; de hiába a több évig tartó kapcsolat, s az abból született kisfiú, a szerelem elmúlt. A gyanú szerint Cs. G. Márton ölte meg egykori élettársát, haragból, indulatból, kést szúrva a nyakába, amikor nem sikerült a békülési kísérlet.A tragédiáról mi is beszámoltunk, arról is, amikor elfogták a gyanúsítottat, s ő bevallotta tettét ( Kisbabája mellett ölték meg a 27 éves Piroskát ). Letartóztatásakor is ott voltunk ( Börtönben a gyilkos ). Mégsem ezért marad meg még sokáig az emlékezetünkben, hanem azért, mert a gyilkossággal gyanúsított apa nem vitte el a helyszínről a kisfiát, hanem magára hagyta (Egész éjjel halott anyukája mellett maradt a kisfia).A fiúcskára most az anyai nagymama vigyáz, s az önkormányzat – mondja a polgármester – próbál minden segítséget megadni nekik. Kicsi a gyermek ahhoz (szerencsére), hogy a borzalmat felfogja s emlékezzen rá; nagymamája és annak férje szerető közegbe vitte haza. A gyámhatósági eljárást le kell folytatni, ez tart jelenleg is.Ilyen esetben kihez kerülhet a kisgyerek? – joggal vetődik fel a kérdés, s ezzel megkerestük dr. Horváth Zsolt szakjogászt. Az ideiglenes, s később állandó szülői felügyeleti jogról a gyámhatóság dönt. Ebben az esetben a két nagyszülő jöhet szóba. Az anya meghalt, s az apának – ha ilyen bűncselekmény miatt ítélik el – a szabadulása után sem engedélyezik gyermeke nevelését. A családjogász hangsúlyozta, nem törvényszerű, hogy az áldozat ágán lévő nagyszülőhöz kerül a gyermek, de az élet inkább ezt igazolja. Kérvényezni kell mindenesetre, s a hatóság környezettanulmány és egyéb szakvélemények után dönt. Egy ilyen eljárás általában fél év alatt lezajlik, de bármelyik nagyszülő kapja meg a szülői felügyeleti jogot, a másiknak joga van látni felnőni, s látogatni az unokáját.