Kajárpéci gyilkosság - Egész éjjel halott anyukája mellett maradt a kisbaba

Hétfőn számoltunk be a borzalmas gyilkosságról, amelynek egy 27 éves édesanya az áldozata. A gyilkossággal a fiatal nő volt élettársát gyanúsítjá , akit a bűntény felfedezését övető ét órán belül – tfőn a déli órákban – elfogtak a rendőrö . A 29 éves . G. Márton beismerte tettét, azt mondta, néhány napja tért haza ülföldi munkahelyéről s azóta többször meglátogatta Piroskát, aki szakításuk után Kajárpécre öltözött özös gyermekükkel.

A férfi állítja: megromlott kapcsolatukat szerette volna rendezni, illetve a kisfiukat akarta látni, de a árnapi látogatás veszekedésbe torkollott. Előbb bántalmazta a volt szerelmét, majd egy éssel többször megszúrta. Úgy tudjuk, mindez este tíz örül történhetett. A ést a helyszínen találta, s nem is vitte magával, tehát nem észült a gyilkosságra. Indulati tettként írta le, ami történt.



Ami ezután történt, azt szívszorító elképzelni. A férfi ugyanis nem vitte magával a 10 hónapos kisfiukat, aki egész éjszaka ott maradt halott édesanyjával. Éjjel minden bizonnyal kereste az anyukáját, oda is úszhatott hozzá, mert – úgy tudjuk – éppen azért vitté be a órházba kivizsgálásra, hogy tisztázzá , a testén lévő vérfoltok biztosan nem az ő sérülésből származnak.



Minden bizonnyal a család, s azon belül a kisfiú nagymamája neveli majd babát, aki – ha jogi szemmel nézzü a tragédiát – vélhetően kamaszkorában találkozhat (ha akar egyáltalán) az apjával.



. G. Márton letartóztatásáról várhatóan dönt a bíróság, ami tulajdonképpen borítékolható. A bűncselekmény tárgyi súlya mellett maga is tett az azonnali börtönbe kerüléséért: úgy tudjuk, elfogása előtt megpróbált elmenekülni.



Joggal merül fel a érdés, hogy ez a borzalom ísérteni fogja-e élete végéig a kisfiút? Dr. Feller Gábort, a győri Petz- órház pszichiáter-főorvosát érdeztü erről, a választ a Kisalföld napilap szerdai számában olvashatják. A cikkben dr. öszler Ferenc nyugalmazott büntetőbíró is megszólal, tőle azt érdeztük, hogy mennyire súlyosbító örülmény az, amit az apa tett, tehát, hogy magára hagyta a kisfiát.