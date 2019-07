Kacifántos gyerekek kerekesszékben keresik a kalandokat Győrben - fotó

A Győr-Lipót 26,4 km-es távot idén öt duó teljesítette. A célban összegyűlt versenyzők, szurkolók örömmel, nagy tapssal köszöntötték a páratlan párosokat. A futásban résztvevők névsora: Bedők Tímea, Bujtár Levente, Bujtár Dominik, Dulicz Anna, Mészáros Ármin, Tremmel Zsófia, Borbély Júlia, Figler Erika, Kamocsár Kitti, Tremmelné Kovács Nóra, Bedők Balázs, Hoffer Zoltán, Soós Tibor. A csapatot kísérték: rollerrel Soós Fanni, Hoffer Bence és kerékpárral Csizmadia Annamária (ő nincs a képen). A csapat további tagjai: Fejes Tímea, Fejes Lóránt és Tremmel Ferenc.

"Jó érzés, ahogy suhannak a gyerekek. Látszik az arcukon, hogy várják, majd élvezik a közös programot a futókkal. Boldogok, amikor a célban ünneplik őket. Kellenek az ingerek, a kalandok nekik is. A legfontosabb, hogy jó emberekkel, remek közösségben vannak" – mondta az egyik kisgyerek, Mészáros Ármin édesanyja, Mészáros Viktória.A győrújbaráti "Egy a világunk Alapítvány" halmozottan sérült gyerekeknek és fiataloknak szervez szabadidős, rehabilitációs programokat Győrben és a város környékén. Ahogy ők fogalmaznak: "kacifántos" gyerekek alkotnak csapatot ép futókkal. Az alapítvány megálmodói és létrehozói, Tremmelné Kovács Nóra és Tremmel Ferenc maguk is érintettek az ügyben gyermekük révén."Nem csak a kicsik szereznek élményt az együtt töltött idő során, hanem a futók is. Le a kalappal előttük, felelősséget vállalnak a gyerkőcökért. Sok-sok kilométeren át úgy kell haladniuk a kerekesszékkel, hogy ne essen baja a gyerekeknek. Miközben teljesítőképességük határait feszegetik, nem törődhetnek a fáradságukkal, mert arra figyelnek, hogy a gyerek igyon eleget vagy a kezüket össze ne karistolják az útra lógó ágak" – hallottuk György Emőkétől, az egyik kacifántos kisgyerek, Bujtár Levente édesanyjától. A többi anyuka, Bedőkné Rákász Zsuzsa, Igali-Süly Klaudia, Tóth Eszter, Varga Márta szintén örül a közös sportolási lehetőségnek.A győrújbaráti alapítvány tagjai 2017 óta több helyi és országos futóversenyen vettek részt. Kalandoztak Visegrádtól kezdve Gyulán át a szlovákiai Bősig. Északi szomszédunknál, a bősi futóklub vendége volt a társaság, majd minden kerekesszékes gyerek külön kupát kapott az eredményhirdetéskor. Tavaly több mint 165 km-t mozogtak együtt a "páratlan párost" alkotó duók. Ami jó hír a "kacifántos" gyerkőcöknek, hogy egyre több futó jelentkezik a közösségbe, így mind többen kapnak lehetőséget a suhanásra. A Generali a Biztonságért Alapítvány pedig támogatja a csipet-csapatot.