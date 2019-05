Június 17-én kezdődik a 15. Magyar Táncfesztivál Győrben

Június 17. és 22. között 15. alkalommal rendezik meg a Magyar Táncfesztivált, június 18. és 20. között pedig az 5. Gyermek Táncfesztivált Győrben, az eseményen több mint húsz produkciót láthat a közönség - hangzott el a programot bemutató sajtótájékoztatón csütörtökön a megyeszékhelyen.



Kiss János, a Győri Balett igazgatója elmondta, hogy a néptánctól a kortárs táncokon át a klasszikus balettig szinte valamennyi műfajban kínálnak előadásokat hazai és nemzetközi társulatok közreműködésével.

A program június 17-én kezdődik a Győri Nemzeti Színház nagyszínpadán, ahol a Magyar Nemzeti Balett A tökéletesség szédítő ereje című produkcióját mutatja be, majd a győri közönség is láthatja a Győri Balett Passage című darabját, amely az egyes élethelyzetek közötti átkelést mutatja be Velekei László koreografálásában. A műsorban a Győri Filharmonikus Zenekar működik közre.



Aznap a Kisfaludy-teremben a Háromszék Táncegyüttes lép fel Vágják az erdei utat című legújabb folklórelőadásukkal, amelyben a gyergyói, a Küküllő menti, a Sajó menti és az észak-mezőségi tájegységek magyar, román és cigány népzenei és néptáncvilágába utaztatják vissza mintegy száz évet a nézőket.

Másnap a Szegedi Kortárs Balett a Carmina Buranát adja elő a színház nagyszínpadán. A gyermekeknek a Duna Művészegyüttes mutatja be a Hamupipőke című darabját a Kisfaludy-teremben, a Győri Balett Stúdióban pedig a legkisebbek láthatják Góbi Rita és a Griff Bábszínház Ül, áll, fekszik című darabját.



Június 19-én délelőtt a Győri Balett Stúdióban a Bozsik Yvette Társulat Bogarak címmel szórakoztatja a legkisebbeket, délután a Kisfaludy-teremben pedig a Szigligeti Színház és a Nagyváradi Táncegyüttes a VAN mese című produkcióval mutatkozik be a gyermekeknek. Magyar Állami Népi Együttes Liszt-mozaikok című előadását láthatják este a színház nagyszínpadán a látogatók, amely három tematikai pillérre épül. Mindhárom Liszt Ferencet idézi, Liszt, a magyar, Liszt, a pap és Liszt, a virtuóz, ugyanakkor a darab a 21. századi emberhez szól.



A táncfesztivál gála estje június 20-án este hét órakor kezdődik a színház nagyszínpadán, ahol fellép a moszkvai Imperiál Balett, a cseh Brno Balett, a Bukaresti Állami Operaház Balettegyüttese, a Horvát Nemzeti Balett Splitből, a Frenák Pál Társulat, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola növendékei, a Közép-Európa Táncszínház, a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói és a Győri Balett társulata.



Aznap délután a Kisfaludy-teremben a Győri Balett a Forgószél, avagy a képzelet csodája című darabjával ismerteti meg a gyermekeket.



Június 21-én a színház nagyszínpadán a szaranszki Orosz nemzeti Balett adja elő a Carmen című darabot, később a Kisfaludy-teremben a Miskolci Balett a Julie kisasszony című produkcióját.



Az utolsó nap a színház nagyszínpadán a Recirquel Újcirkusz Társulat mutatja be a My land című darabját, majd a Kisfaludy-teremben Bolond nem vagyok én címmel az Inversedance I Fodor Zoltán Társulat lép fel.

Kiss János igazgató kitért arra is, hogy idén új helyszínen, a Széchenyi téren lesznek a szabadtéri események, ahol a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeummal közösen, a Múzeumok éjszakája programsorozattal kiegészítve kínálnak programokat a közönségnek.



Június 20-án a Kiskalász zenekar, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar és a Force1 lépnek fel. Másnap Stummer Márton és barátai adnak koncertet, később a Barrio Latino tart utcabált, június 22-én pedig a Honeybeast lép fel.