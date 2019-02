Jótékony céllal húzhatunk futócipőt vasárnap - A Győri Futókakukkok a Lurkó Alapítványnak gyűjtenek

Relatív régebbi ismerősökkel, futótársakkal a közelmúltban szerveződtünk csoporttá, és Győri Futókakukkok lett a csapatnevünk. Minden hétre szervezünk közös futást, változó, hogy 5-10-20 vagy 30 kilométeres távokat teljesítünk. Ahogy a csoport többi tagja, úgy én is azért futok, mert szeretek, és mert kikapcsol. Nagyon jó látni, amikor a munkahelyi és ismeretségi körömben sikerül megmozgatni az embereket, sportolásra, egészséges életmódra ösztönözni őket

A futócsoportnak rengeteg ötlete van a jövőre nézve, így a most vasárnapi nagy valószínűséggel nem az utolsó jótékonysági rendezvényük. Fotó: Győri Futókakukkok

Először szilveszter napján szerveztünk közös futást jó céllal kiegészítve, akkor a győri állatmenhelynek gyűjtöttünk, főképp állateledeleket. A jövőre nézve is vannak még ötleteink, reméljük, minél többet meg tudunk valósítani. A mostani futás vasárnap lesz, a Laposnál találkozunk 10 órakor, és ezúton is szeretném megköszönni, hogy biztosítják a helyszínt. Egy volt válogatott bokszoló segít majd a bemelegítésben, majd a töltésen fogunk 5 kilométert lefutni. Itt nem a táv vagy a versenyzés számít, hanem maga a jótékonyság. A részt vevők emléklappal, és szép élményekkel térhetnek haza.

- mondja Varga Tibor, a futócsoport tagja, akit a vasárnapi jótékonysági futásról kérdeztünk.A Győri Futókakukkok vasárnap délelőtt azért húznak futócipőt - és azért bátorítanak minél több embert ugyanerre -, hogy készségfejlesztő és ügyességi játékokat, valamint pénzadományt gyűjtsenek a Lurkó Alapítványnak, s rajtuk keresztül a győri kórház gyermekosztályának. A rendezvényen Zajovicsné Vizer Bernadett, az alapítvány kuratóriumi elnöke is részt vesz."Gondolhatunk itt kártyajátékra - például UNO -, gyurmára, ceruzára, zsírkrétára, kifestőre, gyöngyre, egyéb kézműves játékokra, és természetesen aki úgy gondolja, az pénzbeli adománnyal is hozzájárulhat ehhez a kezdeményezéshez" - meséli Varga Tibor, aki tíz társával karöltve második alkalommal szervez jótékonysági futást.A tervek szerint még aznap délután bemennek a Győri Futókakukkok a kórház gyermekosztályára, hogy személyesen adják át a sok szép játékot. Varga Tibor szerint az is fontos, hogy minél több emberhez eljusson: az alapítványnak leginkább önkéntesekre van szüksége, akik egy-egy órára társaságot tudnak biztosítani a gyerekeknek, vagy épp segítenek a játékok elpakolásában.A cél az, hogy a közös játékkal, meseolvasással, kézműveskedéssel, beszélgetéssel eltereljék a gyerekek figyelmét a betegségről. Történjen ez a Lurkó játszóházakban, vagy épp a gyermek ágya mellett.