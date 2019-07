Jönnek a Győri Fröccsnapok koncertekkel, omnibuszos utazással, kirakodóvásárral

Fotó: Kisalföld-archív.

Július 26 és 28. között, péntektől vasárnapig már tizenötödször rendezik meg az eseményt, a helyszín ezúttal is a Széchenyi tér lesz. A Baross úti Látogatóközpontban rendezett sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy 11 rotarys faház és a Kazinczy-gimnázium zsíroskenyerezője várja a vendégeket. A fröccs és zsíros kenyér árusításából befolyó összegek jótékony célokat szolgálnak, a bevételből a Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny és más karitatív programok rendezését támogatják. Mint Németh Tibor, a rendező Kazinczy-gimnázium igazgatója elmondta, az ország legrégebbi tanulmányi versenyét, a 150 diák vetélkedését tavaly mintegy egymillió forinttal tudta támogatni a Fröccsnapok. Radnóti Ákos alpolgármester pedig kiemelte, hogy a tavalyi népszerű Fröccsterasz nagyobb területtel áll a szóda és a bor szerelmesei, a jótékonykodni kívánók rendelkezésére.A kulturális programok között swing, dzsessz és blueskoncertek lesznek, a megnyitón a Friends Big Band zenél Mujahid Zoltánnal. A két színpadon fellép többek között az LGT Emlékzenekar, a Hungária Tribute Band, a kolumbiai zenét játszó Los Orangutanes, illetve Kárász Eszter és Váray László. A témához kapcsolódó tematikus idegenvezetéseket is tartanak, emellett szódás lovaskocsi járja körbe a várost, ingyenes omnibuszos utazáson vehetünk részt. Ezen kívül kézműves kirakodóvásár várja az érdeklődőket, asztali társasjátékokkal üthetjük el az időt, míg a gyerekek a Kezes-Lábas játszótér billegő labirintus játékaival szórakozhatnak.