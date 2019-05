Jön az árhullám - Egyelőre nem kell lezárni a rakpartot Győrben

Napok óta készenlétben van a Győri Útkezelő Szervezetet, folyamatosan figyelik a Vízügyi Főigazgatóság adatait, hidrológiai előrejelzéseit. Arra készültek a szakemberek, hogy amint szükséges, minden készen álljon arra, hogy az árhullám miatt lezárják a győri Dunakapu tér alatti alsó rakparti utat és a parkolót.Kiderült, hogy időben elhúzódóbb, és kisebb mértékű árra kell készülni, amely a jelenlegi értékelések szerint nem éri el azt a szintet, ami indokolná a forgalmi változást.– A készültséget ugyanakkor fenntartjuk annak érdekében, ha olyan – előre nem látható – vízszint emelkedés történne, ami az út elöntését jelentené, azonnal be tudjunk avatkozni – tudatta a Kisalfölddel Máthé-Tóth Péter, a szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke.

Fotó: Bertleff András

˝Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén Nagybajcsnál – részben a dunacsúnyi tározó előürítése miatt – 2019. május 22- én reggelre 412 cm-ig (3500 m3/s) áradt a folyó. További áradásra számítunk. Tetőző vízállás értékét jelenlegi információk alapján 480-500 cm (4300-4400 m3/s) közé várjuk pénteken a nappali óráktól, és időben elhúzódó árhullámra számítunk, tartósan 450 cm körüli vízállással. A Rába vízállása Győrnél a fentiek alapján tartósan, több napon át 300 cm fölött lesz, tetőzésben 410-430 cm vízállás várható. A bősi üzemelés az árhullám levonulását és tetőző vízszintjeit továbbra is befolyásolja.A Dunán levonuló árhullámra, valamint a kedvezőtlen hidrometeorológiai helyzetre való tekintettel 2019. május 23-án reggel 06.00 órától I. fokú árvízvédelmi készültséget rendel el igazgatóságunk a Vének – Dunaremetei Árvízvédelmi Szakasz teljes hosszára, a Dunaremete – Rajkai Árvízvédelmi Szakasz Dunakiliti gátőrjárására és a Vének – Dunaszentpáli Árvízvédelmi Szakasz Bácsai gátőrjárására.Igazgatóságunk a készültség alatt folyamatos megfigyelést végez az érintett szakaszokon˝ - olvasható az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szerda délután közzétett tájékoztatójában „Az árhullám várhatóan elönti a Móricz Zsigmond alsó rakparti utat és a parkolót, az útlezárás és a terelés megszervezése, lebonyolítása miatt a forgalomtechnikai kivitelezőnk készenlétbe helyezte az útlezárási elemeket" –Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet műszaki vezetője.A Rába Petőfi híd alatti parkolóját is érinti az árhullám, ott is készenlétbe helyezték az előjelző táblákat.