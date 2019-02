Jön a búcsú az óriáskeréktől: vasárnap után szétszerelik a látványosságot Győrben

Másfél hét múlva üres lesz a rendezvénytér: a belvárosi jégpálya tíz nap, az óriáskerék egy hét alatt költözik el Győr szívéből.

Három és fél hónapos időszak ér véget február 24-én: vasárnap ülhetünk utoljára az óriáskerékre a Dunakapu téren. A magyar fejlesztésű szerkezet túlzás nélkülGyőr környékén. Az építésekor és a nyitást követő hetekben szinte mindenki – ki így, ki úgy – az óriáskeréken "pörgött"."Nagyszerű érzés volt Győrben lenni, pozitív érzésekkel költözünk jövő héten. Sikerült olyan attrakciót építeni, amely távolabbi településekről is rengeteg látogatót vonzott. Élettel töltöttük meg Győr rendezvényterét, különösen az adventi időszakban tartalmas programok közül válogathattak a családok, baráti társaságok itt. A jégpályával nem csak erősítettük egymást, de esztétikailag is jól mutatott egymás mellett a két produkció" – kezdte az óriáskereket üzemeltető Németh Károly.Az óriáskerékre a nyitást követő adventi időszakban szálltak rengetegen, összesen több 10 ezren váltottak. "Korszerű, hibrid szerkezet az óriáskerék, ami alig fogyaszt áramot, gazdaságos az üzemeltetése. Az óriáskerék szállítása, szerelése és a munkabérek teszik ki a magas költségeink jelentős részét" – tudtuk meg Németh Károlytól.Az óriáskerék nyári állomáshelye Siófok lesz. A szerkezetet egy hét alatt szedik szét, költöztetik el. Vasárnap meglepetés akciókkal nem készülnek a szervezők. Utóbbiakból több akadt az elmúlt hónapok során. Valentin napon például "egyet fizet, kettőt kap" kedvezménnyel lepték meg a szerelmespárokat. "Úgy tervezzük, hogy ősszel visszatérünk a Dunakapu térre. Ha lehet, kicsit előbb nyitnánk, mint tavaly" – búcsúzott Németh Károly. Jövő héten még tartogat számunkra látványosságot az óriáskerék: biztosan sokan követik majd nyomon a bontását.A jégpálya leengedése csütörtökön kezdődött. "Szerda este úgy határoztunk, hogy zárunk. Annyira tavaszias volt az időjárás az utóbbi hetekben, hogy csak óriási költségek árán tudtuk tartani a jeget. Nem is volt már értelme, hétvégén a 13-14 fokban többen görkorcsolyáztak a téren, mint ahányan a jégpályán csúszkáltak" – kezdte Szarvas Zoltán, a jégpályát üzemeltető Győri Jégsportért Alapítvány tagja.Örömteli hír, hogy ismét nagyon erős belvárosi "szezont" zár. Január végéig több ezren korcsolyáztak. Mind a városi, mind a Győr környéki iskolákból több száz diák élvezte a téli sportot itt. "Értük érdemes csinálni. Ünnepek után rengeteg család jön sportolni, sokan a Belvárosban tanulják a korcsolyázás alapjait. A január hagyományosan a kisgyerekes szülőké. Mi is profitálunk az ideiglenes pályából. Idén 30 olyan tehetséges fiatalra bukkantunk, akik edzésekre járnak Kiskúton. Többségük a jégkorongot választja, de a műkorcsolya szakosztályunk is gyarapodik új tagokkal" – hallottuk Szarvas Zoltántól. Tény: országosan is kevés hasonló, jó példa van a korcsolyázás népszerűsítésére.A két és fél hónapon át üzemelő jégpálya büdzséje meghaladta a 12 millió forintot. Ennek az összegnek a felét a villanyszámla, a másik felét a munkabérek és az amortizációs költségek teszik ki. "Szerencsére vannak támogatóink (Nemak, Dana). Az ő segítségük biztosítja, hogy nyereséggel zárja az alapítvány a belvárosi idényt" – tette hozzá Szarvas Zoltán. A tervek szerint év végére újra jeget dagasztanak a Dunakapu téren.