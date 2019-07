Jókedvű kurzusok részesei lehetnek a nemzetközi hallgatók a győri egyetemen

Az ellátásilánc-menedzsment szakon diplomát szerzett nemzetközi hallgatók. Fotó: Horváth Márton

Ehab Jordániából (bal oldalon), Delisile (középen) pedig a Dél-afrikai Köztársaságból érkezett Győrbe. Fotó: Horváth Márton

Dr. Ercsey Ida és Dr. Süle Edit. Fotó: Horváth Márton

Nagy sikert aratott a lehetőség, hogy szelfik is készülhettek Dr. Földesi Péter rektorral. Fotó: Horváth Márton

„Önök, az oktatóik, az egyetem, a város egyaránt remek munkát végzett az elmúlt években. Arra a kérdésre, hogy mitől is jó egy egyetem, mi a titka, a válaszból nem hagyható ki természetesen a kiváló infrastruktúra, a hi-tech laborhálózat, a tudományos fokozatokkal rendelkező oktatók, a komfortos kollégium, a jól egyben lévő campus, a kikapcsolódási lehetőségek, a vendégszerető város, és így tovább, de higgyék el nekem, hogy a legfontosabbak mindig is önök, a hallgatók. Akik fel akarják fedezni a világot, a jövőt, saját képességeiket" – mondta Prof. Dr. Földesi Péter a frissdiplomás nemzetközi diákok tiszteletére rendezett fogadáson, a győri campuson. Szerinte különösen igaz ez azokra, akik hazájuktól távol, nagy utat megtéve vállalkoznak erre a kihívásra. „Köszönjük a bátorságukat, a nyitottságukat" – hangsúlyozta a rektor, és rövid hátteret adott a külföldi hallgatók magyarországi tanulmányait elősegítő Stipendium Hungaricum programról.Dr. Földesi Péter felidézte, hogy a programot a 2014/2015-ös tanévben vezették be a győri egyetemen, és kezdetben két szakon, két országból négy hallgató vett részt benne. A mögöttünk álló tanévben, a program keretében viszont már 35 országból 155 külföldi diák tanult a győri egyetem képzésein. Számuk a következő évre várhatóan csaknem megduplázódik az angol nyelven is induló húsz különböző szakon, a Stipendium Hungaricum programban. Az idei tanév tavaszi szemeszterében 37 stipendiumos hátterű külföldi hallgató (16 lány és 21 fiú) vehette át diplomáját az infrastruktúra-építőmérnöki, az ellátásilánc-menedzsment, a marketing és a járműmérnök szakokon.„A külföldi hallgatók elégedettségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a végzettek jelentős hányada a győri egyetem doktori iskoláiban folytatja tanulmányait. Ha valaki még négy évig itt marad PhD hallgatóként, azt jelenti, hogy igazán jól érezte magát, és elégett volt a képzéssel, a körülményekkel" – hangsúlyozta a rektor, és élethosszon át tartó tanulásra bíztatta a hallgatókat. Hiszen a világ, a technológiák, és mi önmagunk is folyamatosan változunk.Dr. Földesi Péter végül megköszönte az angol nyelvű képzésekben résztvevő oktatóknak, a nemzetközi hallgatók ittlétét segítő egyetemi munkatársaknak, vezetőknek az összehangolt munkát. A külföldi diákoknak azt, hogy a győri egyetemet választották, szüleiknek pedig az ehhez nyújtott támogatást.Ehab Haddad Jordániából érkezett a Széchenyi-egyetemre, és ellátásilánc-menedzsmentet tanult mesterszakon. Sok városba ellátogatott kontinensünkön, de Győrt az egyik legjobbnak tartja nemcsak itthon, hanem Európában is. Élhető, csendes, tiszta és szép település a folyók találkozásánál, ahol az emberek is barátságosak. Nagyon élvezte az itt töltött két évet, és örül annak, hogy a Széchenyi István Egyetemen tanulhatott. A győri campus összkomfortos, a kollégium tiszta, minden nagyon egyben van, és nemcsak az infrastruktúrára igaz ez. Az egyetemi polgárok, a menedzsment tagjai is nagyon kedvesek, segítőkészek voltak, amennyire csak lehetett, megkönnyítették az itt töltött éveket.Ehab közben nagyon sok barátot szerzett nemcsak a nemzetközi hallgatói közösségből, hanem Magyarországról is. A legkülönbözőbb kultúrák megismerése nagyon hasznos tapasztalatot jelentett a számára.Delisile Nomsa Benzane a Dél-afrikai Köztársaságból marketing mesterszakon végzett Győrben. A mindig mosolygó lány Ehabhoz hasonlóan vendégszerető városnak ismerte meg Győrt, jó környezettel, közlekedéssel, ahol mindig nyugodtan, biztonságban lehet sétálni. Delisile nagyon sok támogatást kapott a tanáraitól. Ugyanígy a könyvtárban, a nemzetközi irodától és az adminisztrációtól is, miközben ő is nagyon sok barátot szerzett, és felejthetetlen éveket tölthetett itt. A diplomával a kezében átmenetileg haza készül, hogy tapasztalatot szerezzen a szakmájában, de egy-két év múlva szeretne visszatérni a győri egyetemre PhD hallgatóként.Dr. Süle Edit egyetemi docens két tárgyat, a folyamatmenedzsmentet és beszerzést oktatta egy-egy félévben az angol nyelvű képzéseken a most végzett hallgatóknak. Nagyon motiváltnak, érdeklődőnek és kommunikatívnak tartja őket. Egyiküktől például azt a visszajelzést kapta, hogy élete legjobb döntése volt a győri továbbtanulás. A gyakorlatorientáltságot visszatérően kiemelték a külföldi hallgatók, örültek az iparból érkezett vendégelőadóknak is, akiktől sok praktikus információt kaptak. „Úgy érzem, hogy összességében nagyon sikeresen zárt az elő végzős évfolyamunk az ellátásilánc-menedzsment szakon, és többen maradnak is a doktori iskoláinkban, ami külön öröm számunkra" – mondta Dr. Süle Edit, kiemelve az oktatói közösség összehangolt munkáját.Dr. Ercsey Ida tanszékvezető egyetemi docens szerint is nagyon motiváltak, érdeklődőek a nemzetközi hallgatók. Különösen hálásak voltak a szakmai programokért, a külsős szakemberekkel, vendégelőadókkal kiegészített, gyakorlatorientált oktatásért a marketing mesterszakon. Előtanulmányaik színvonala ugyan különbözött, de végül mindenki utol tudta érni magát, és felzárkózott a többiekhez.Kérdésünkre, hogy milyen tapasztalatok gyűltek össze eddig az egyetemen a nemzetköziesítéssel kapcsolatban, Dr. Földesi Péter azt emelte ki, hogy mindenki jól érzi magát. Az oktatók, a szakvezetők, a nemzetközi hallgatókkal foglalkozó munkatársak egyaránt nagyon lelkesek, és jó hangulat jellemzi a közösséget. „A létszám folyamatosan, látványosan növekszik, idén ősszel is jóval több nemzetközi hallgató érkezik hozzánk, mint tavaly. Ezt a barátságos, széchenyis, győri hangulatot szeretnénk megőrizni hosszú távon. Sok visszajelzést kaptunk arról a külföldi diákoktól, hogy imádják a várost, a helyi közösséget. Életük legszebb időszakát töltik itt, és otthonra találtak nálunk. Egy jókedvű kurzus részesei lehetnek" – hangsúlyozta a rektor, megemlítve, hogy a győri egyetem nemzetközi képzései azért is különlegesek, mert a világ minden részéről, nagyon sok országból érkeznek hallgatók. (A rendezvényt az EFOP 343-16-2016-00016 pályázat keretében valósította meg az egyetem.)