Jóakarat hídja - Maszkokkal támogatjuk a győri Petz-kórház intenzív osztályát

Tüdőgyulladással, krónikus hörghuruttal, asztmával kezelt, súlyos állapotú betegek most is fekszenek a Petz-kórház intenzív osztályán. Annál, aki lélegeztetésre szorul, két megoldást alkalmaznak. Az úgynevezett invazív lélegeztetésnél tubust helyeznek a légcsőbe, s azon keresztül lélegeztetik a beteget.

A tüdőgyulladással kezelt Maczics Dénes maszkkal jut elég oxigénhez. Fotó: H. Baranyai Edina A másik megoldás arc-, illetve orrmaszkot alkalmaz, ebben az esetben számos komplikáció elkerülhető (a légúti védekező funkció elvesztése, a kórházban szerzett tüdőgyulladás, a vérköpés); csökkenthető az altatószerek használata, illetve megmarad a beteggel való könnyebb kommunikáció lehetősége is. Ezt nyilván nem mindenkinél lehet alkalmazni, de akinél igen, az kevésbé kerül kiszolgáltatott helyzetbe, mint a tubusos lélegeztetésnél. A másik megoldás arc-, illetve orrmaszkot alkalmaz, ebben az esetben számos komplikáció elkerülhető (a légúti védekező funkció elvesztése, a kórházban szerzett tüdőgyulladás, a vérköpés); csökkenthető az altatószerek használata, illetve megmarad a beteggel való könnyebb kommunikáció lehetősége is. Ezt nyilván nem mindenkinél lehet alkalmazni, de akinél igen, az kevésbé kerül kiszolgáltatott helyzetbe, mint a tubusos lélegeztetésnél.

Kecskés Gabriella főorvos kezében a két lehetőség – a maszkot a legtöbb esetben szeretnék alkalmazni. Fotó: H. Baranyai Edina

A Lapcom Média Alapítvány év közben leginkább rászoruló családokat támogat, de volt már példa arra, hogy jelképes összeggel olyan területre hívtuk fel a figyelmet (rendre az egészségügy területén), amelynél mindig jól jön a civil segítség. A mentőknek így tudtunk például GPS-t, betegrögzítőket, szén-monoxid-mérőket vásárolni; mi csak a kezdő „lökést" adtuk meg az egyszeri támogatással (150 ezer forinttal), mások viszont – ki kisebb, ki nagyobb összeggel – mögénk, pontosabban a támogatott szervezet mögé álltak. Milliós támogatás lett a vége.A győri Petz-kórház intenzív osztályán sok ember életét mentették meg, sokak egy időre lélegeztetésre is szorultak. Sem nekik, sem a hozzátartozóknak nem kell tehát mondani, mit jelent egy ilyen segítség.Ebben az időszakban valóban többen vannak az intenzíven is tüdőbetegség komplikációja miatt, s bár a maszkok többször használhatók, ideális esetben is legfeljebb három-négy beteg kezelését bírja ki egy darab. Folyamatosan kell tehát az utánpótlásról gondoskodni, s azt gondoltuk, felhívjuk a figyelmet erre. Többfajta maszk is van, az áruk is változó, a mi felajánlásunkból három-öt darabot be tud szerezni az osztály.Aki hasonlóképpen szeretne segíteni, akár úgy is, hogy adója 1 százalékát felajánlja, az intenzív osztály alapítványán keresztül megteheti: Alapítvány a Győri Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátás Javára, számlaszám: 10103379-50356100-01000003. Ha az utalásnál ráírják, hogy „Maszk", akkor az alapítvány is tudni fogja, hogy az összeget célzottan erre adják/kapják.A győri kórháznak többször segítettek már az olvasók, a szív-, majd pedig a stroke-centrum támogatása mellett legutóbb a daganatos betegek, illetve az őket gyógyító, ápoló osztály részesült az önök szeretetforintjaiból. A mostani nem kampány, inkább egy csendes köszönetnyilvánítás azoknak, akik nap mint nap a halállal néznek farkasszemet, s egy lélegzetvételnyi segítség is nagyon jól jön a harcukban.