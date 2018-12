Jóakarat hídja - Egy kicsi melegség költözik Tét-Ürgehegy három viskójába

Barcsa Csabáné mögött hideg falú otthon, most majd lesz villany és tüzelő is.

Bogdán Dorottya párjával és három kisgyerekével egy aprócska házban él.

Bogdán Kinga már tudja: kisfia első születésnapján lesz ajándék.

A hepehupás földúton csak előre figyel az ember, hogy az autó ne akadjon fenn valamelyik buckán. Ilyen gondja az Ürgehegyen élők többségének nincs, mert autóra nem jut. Hogy jutna, ha fűtésre és vízre sincs pénz...?Az autó ugyanakkor nem luxus, hanem esély arra, hogy egyáltalán dolgozni tudjon az ember. Mert busz reggel és este áll meg ezen a szegleten, s nem is közel a házakhoz. Vagyis ha valaki leszáll, még kilométeres gyaloglás vár rá, ha sötét van, az erdőben csak a zseblámpa segít.Különös hangulatú ez a hely, s ha az ember tudná, hogy a kicsike házakat csak arra használják, amiért anno építették: a szőlőben végzett munka után legyen hol átöltözni, kicsit lepihenni, s a megbújó nap sugarától búcsúzva hazamenni, nem lenne az a nyomasztó érzés, ami most mégis benne mocorog.Nagyot nyel az ember, amikor látja a kertkapuból kiintő felnőtteket, s a szempillantásukból megérti: őket nem a romantika hívta és tartotta a „hegyen", hanem a szegénység. A sorsukban pedig osztoznak a gyerekeik is. Ilyen szemmel kell nézni e három történetet:Nem ők az egyetlenek (sőt), akik szívességből lakhatnak az egyik ilyen házban. Egy idős férfié a viskó, ahol most nagyon hideg és sötét van. Csak nagykabátban lehet meglenni, de a hideg így is beférkőzik a kabát alá.Az apa két stroke-on van túl, tegnap is kórházi vizsgálaton volt. Felesége, Barcsa Csabáné alkalmi munkákból keresi meg a családnak a pénzt – takarít, amint az Ürgehegyről lejut.A Jóakarat hídján hozzájuk eljuttatott pénz egy részével Tétre indult tegnap, hogy a villanyt be tudja fizetni. Legalább világosság lesz újra. Meg meleg, ha a tüzelőt is kifizetik.„Két gyermekünk van, a fiam fodrásznak, a lányom kozmetikusnak készül. Tanulnak, s én tudom – azt látom, már ők is –, hogy ez az egyetlen esélyük, hogy ebből a világból ki tudjanak törni."A kórházból jött haza a fiatal anya is, de az ő családjukban a hároméves fiúcska fulladt be az éjjel. A mentő legalább megtalálta őket, ami az Öreg úton bizony nem lehetett egyszerű.A villanyt néhány napja a szomszédból kapják, szívességből, a meleget pedig karácsonyra biztosítani tudják – mert az önök szeretetforintjai hozzájuk is eljutottak. Három kisgyerek várja a Jézuskát, s ha a mentő is odatalált, mondják, akkor ő is oda fog, ugye?Cserébe, hogy vigyáz a házra, nyírja a füvet nyaranta, egy másik, Öreg utcai házikóban élhet Bogdán Kinga a kisfiával. December 25-én lesz egyéves a baba, nyugodtan alszik, míg anyukája elmeséli az életüket. Gyesből próbálja, de csak nagyon nehéz fenntartani egyedül a családot.Élhető lakásról álmodik, olyanról, ahol jut neki ágy, s nem matracon alszik; s ahol szekrényre is jut, nem a babaágyban kell a ruhákat is tárolni. Ezekre most tud költeni, mert a támogatás összegéből erre is jutni fog. S ajándékra is az első születésnapra, amelyről pedig nem mert álmodni.A kicsinél meleg van a szobában, nem fázik. S mindhárom anya meleg szívvel üzeni önöknek: köszönjük!