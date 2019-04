Jegyzők egységes állásponton

Ezen szó esett az európai uniós választásra való felkészülésről, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzéseinek tapasztalatairól, az elektronikus ügyintézésekkel kapcsolatos feladatokról - egységes szakmai álláspontot alakítottak ki. Dr. Szekeres Antal debreceni címzetes főjegyző, a kollégium elnöke szerint az EP választásról szóló értesítők 53 százalékát kipostázták már, jövő hétfőtől indul a kampány és az aláírás-gyűjtés. A listaállításhoz - melyre két tucatnyi szervezet jelentkezett - 20 ezer érvényes támogató aláírást kell összegyűjteni április 23-ig. „Legutóbb 35-ből csak nyolcnak sikerült" - emlékeztetett.



Hozzátette, nekik ez az őszi önkormányzati referendum főpróbája lesz. A tanácskozáson a ÁSZ ellenőrzésekről is szó esett, hisz közel 60 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot vizsgált a számvevőszék. ˝Megállapították, hogy ezeknek jó tulajdonosai az önkormányzatok, s hogy nem növelték az államháztartás adósságállományát.˝



Dr. Lipovits Szilárd győri jegyző hozzátette: az elektronikus ügyintézés hátralévő feladatairól is szó esett. Győr elsőként csatlakozott az adózást támogató informatikai rendszerhez, ennek tapasztalatairól is előadást tartottak.