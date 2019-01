Jazz Ünnep Győrújbaráton, kiállítás, koncertek - hétvégi programajánló

Győr és környéke Győr



New Level Empire

01. 11., péntek

Rómer-ház,

21 óra

New Level Empire-koncert. Jegyár: kedvezményes: 1590 Ft, normál: 1990 Ft.



Apey + ersch

01. 12., szombat

Rómer-ház, 20–23 óra

Jegyár: kedvezményes elővétel: 1400 Ft, normál/helyszíni jegyár: 1900 Ft.

20 óra: Kapunyitás.

20.30 óra: Ersch.

21.30 óra: Apey.



Felnőtt-kézművesműhely

01. 11., péntek

Generációk Háza Művelődési Központ, 16–18 óra

Felnőtt-kézművesműhely – fagolyó gyöngyözése.



Kosárfonó szombat

01. 12., szombat

Generációk Háza Művelődési Központ, 8–18 óra

Előzetes jelentkezés szükséges!



Borkezelés, borhibák,

01. 11., péntek

Bezerédj-kastély, 17 óra

Borkezelés, borhibák, borok házasítása, rozékészítés. Előadó: Tar István borász, mérnök.



Győrújbarát



2. Friss Jazz Ünnep

01. 12., szombat

Művelődési ház, 18–0 óra

A Pannonhalmi borvidék 14 pincészetének közel 50 tételét kóstolhatják meg a programra látogatók.

A hivatalos megnyitó során Mr. Glasso – Varga Bence Éneklő poharak című rövid koncertjével indul a program. Az ünnepi esemény kezdetén Szalóki Géza polgármester és Liptai Zsolt, a hegyközség elnöke köszönti a vendégeket. A 2. Friss Jazz Ünnep eseményén a hazai jazzélet két fiatal szereplője, Lakatos Gabi-Sárosi Áron Voice & Bass duója folytatja a koncertek sorát, majd pedig a Pankastic nagykoncertje az est fő programja. A jazz és a django-pop stílus mellett gasztronómiai utazásra is hívják a vendégeket, melyben a helyi borok ihletésében született főétel és desszert kerül tányérra Horváth Csaba mesterszakács ötletei alapján. A sétáló borkóstoló mellett a helyi sörök, sajtok is helyet kapnak a művelődési ház galériáján, valamint a Törley Pezsgőmanufaktúra tételeit és különleges borkoktélokat is kóstolhatnak vendégek.

Az idei év különlegessége, hogy a Pannonhalmi borvidék palackos tételeit kínáló borászatok teljes létszámban lesznek jelen.

A programra érkezve már különleges látványvilág fogadja a vendégeket, hiszen külső fényfestés és egy Tesla S modell várja a művelődési házhoz érkezőket. Az autót a Tesla Élményvezetés csapata hozza el, és egy szerencsés vendég családjával belépőjegyének megvásárlásával és a nyereményszelvény leadásával megnyerheti a prémium-élményvezetést ezzel a csodálatos autóval. Az ajándékkártya sorsolása a Friss Jazz Ünnep estéjén 22.30 órakor várható.

A programon a kóstoláshoz szükséges címeres borospohár 1000 Ft ellenében kerül kiadásra, melyet az est végén leadáskor teljes összegben visszafizetnek.



Sopron





Mozi

Sopron, 01. 11., péntek, Búgócsiga Akusztik Garden, 20 óra. BP Underground: Hip Hop. Színes, magyar dokumentumfilm. Belépő: 1500 Ft.



50’s Diner Band a Búgócsigában

01. 12., szombat

Búgócsiga Akusztik Garden, 21 óra

Rock & roll és rockabilly a legjavából! Pörgős és akciódús farsangi őrület az osztrák 50’s Diner zenekarral! Jampiknak kötelező részvétel! Belépő elővételben: 1000 Ft, a helyszínen: 1300 Ft.







Ipar(os)kodó

01. 12., szombat

Liszt-központ, 14–18 óra

˝Mesterséges˝ családi délután.

Vajon hogyan és mivel dolgozik a bőrműves, az ács, az ostyasütő? Mit csinál a zöldségszobrász és ki az a sínpista? 13 szakma, ami megnézhető, kézzelfogható és kipróbálható. 16 órakor: Mekk Elek, ezermester. A Vaskakas Bábszínház előadása leendő és hajdanvolt iparosoknak. Jegyár: 800 Ft/családi belépő (max. 2 felnőtt és 3 gyerek): 2500 Ft. Aki valamilyen szakma jelmezében érkezik, annak a belépés díjtalan!

Mosonmagyaróvár és környéke Mosonmagyaróvár



Borbély–Kustán–Borbély- kiállítás

01. 11., péntek

Flesch-központ, 17 óra

A Flesch-központ galériáiban nyílik meg Kustán Melinda textiltervező iparművész, Borbély Károly és Borbély Máté képzőművészek kiállítása. A kiállítást megnyitja Juhász Kristóf író, újságíró, előadóművész. A tárlat január 25-ig látogatható.



Mosolycseppek

01. 12., szombat

Fehér Ló Közösségi Ház, 17 óra

Vágyi Gabriella festőművész kiállítása. A kiállítást Molnár-Fárbás Katalin nyitja meg, közreműködik Rigó Zita és Slezák Csaba.

Minden látogató biztos lehet abban, hogy a képekről sugárzó vidámság egy szikrája haza is elkíséri. Az esemény azért is különleges, mert a még mindig csak 27 éves, de már a 4. önálló kiállítása elé néző művésznő (aki a hétköznapokban építészmérnökként dolgozik) hosszú idő után újra szülővárosában mutatja be alkotásait, amelyek közül sokat most láthat először a közönség. Az új képek még szélesebbre nyitják a tündérek, mackók és limimik világát. A tárlat a megnyitó után három hétig tekinthető meg, a belépés ingyenes.



Darnózseli



Megemlékezés

01. 13., vasárnap

Kopjafa, 15 óra

Kegyeleti megemlékezés a doni áttörés és a II. világháború hősi halottjai-

ra. Megemlékező: Berdó Gábor ny. százados, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség elnöke. Közreműködnek a Darnózseli Őszirózsa Nyugdíjasklub Énekkara, valamint a Mosonmagyar-

óvári Honvéd Hagyományőrző Egyesület és Vitézi Rend tagjai, majd ezt követően kerül sor 16 órakor a tűzoltószertár nagytermében „A doni tragédia" című fotókiállítás megnyitására. A kiállítás ingyenes. Rábaköz Kapuvár



Koncert

01. 12., szombat

Shop-Stop, 21 óra

New Level Empire-koncert.