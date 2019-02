Javítóban maradnak, megköszönték az ítéletet a győri hajléktalant megkéselő fiúk - fotók

Ősszel ott tartottunk, hogy Béla és Tamás bűnperének folytatásához felkutatjá az 53 éves hajléktalant, de a órház onkológiai osztálya azt jelezte vissza a törvényszéknek, hogyVallomását felolvastá , tudjá : szegényre. "Azt éreztem, mintha az egy ttel azelőtti eset ismétlődne meg." "Biztos vagyok abban, hogy ugyanaz a ét férfi volt. Ugyanazt kiabáltá : »pakolj ki, pakolj ki!«"Évek óta a Kodály Zoltán úti diszkont mellett élt. Aludt, 2017 -án, amikor belerúgtak, s leesett a padról. Ütések és rúgások érté , letépté a kabátját, elvetté a holmiját, vele azt a keveset, 600 forintot, iratokat. -én éjjel megint ittas és bódult állapotban voltak és megpillantottá alvó áldozatukat.Újra akartá élni a percet, s ezúttal a nincstelen embertől egy hete elvett tulajdon ése is megvillant Béla kezében. Szó nélkül vágta, sebezte a férfi karját, mellkasa felé is szúrt. Kifosztottá , még asztma elleni gyógyszerei is a kabátban voltak.Telt az idő, a javítóban, szabályok özött gyorsan változtak az orosházi származású fiatalok, maguk sem értik, miért csináltá az egészet. Megbánásuk láthatóan őszinte.Ugyanígy beszélt egy évvel idősebb társa is.S mivel előzetesben voltak 2017 októberétől, idén októberében ki is jöhetnek az aszódi intézetből.Tudomásul vetté , sőt megköszönté – nem csoda, mert ha kevésbé pozitív jellemzést kapnak, akkor a fiatalabb vádlottnál 7 és fél, az idősebbnél 15 év börtön lenne a plafon – jegyezte meg dr. Judi István bíró. Tettü pedig azért számít emberölési ísérletnek, mert nagyfokú nemtörődömséggel hagytá sorsára a vérző férfit, elmentek szórakozni, s ha más nem hívott volna mentőt, a sértett meghal.Dr. Mészáros Zsolt ügyész úgy fogalmazott: harmincéves pályafutása során nem látott ilyen ékes példát arra, hogy a nevelőintézeti hatás mennyire pozitív eredménnyel járhat.Béla a társaság özepe lett, Tamás a perifériáról indult, de ázsiója nőtt a sport- és kulturális események elért eredményekkel, s példaképpé vált. Egyikü csoportfelelős, a másikuk csoportbizalmi."Talán egyszer ő is apá lesznek és tudni fogjá : azt a három érdést minden nap fel kell tenni a gyermeknek: "mi történt ?", "hogy vagy?" és "mi lesz veled ?"