Járműfejlesztők, akik a győri felsőoktatást is fejlesztik

Munkájuk mellett tanítanak a győri campuson. Maga a tanszékvezető, Dr. Feszty Dániel is kétlaki életet él, egyrészt az Audi egyik járműfejlesztési vezetője, másrészt az egyetem oktató-kutatója.

Ha újra diák volnék, nagyon vonzó lenne számomra, hogy nemcsak elméleti szakemberektől tanulhatok, hanem azoktól is, akik az autóipar elitszegmenséből, szó szerint a mérnöki asztal mellől érkeznek, és életszagú példákat, valamint valós problémákat tudnak behozni mérnöki gyakorlatukból"

Dr. Feszty Dániel, Dr. Markus Riem és Dr. Bódai Gábor. Mindhárman az egyetem Járműfejlesztési Tanszékének oktatói és az Audi Járműfejlesztési Részlegének munkatársai.

- mondja Dr. Feszty Dániel. A Kanadából hazatelepült kutató szerint a Széchenyi-egyetem egyediségét az adja, hogy az iparra fókuszál az oktatásban és a kutatásban egyaránt. Ennek beszédes példája, hogy kilenc, gyakorlatból érkező tanár is oktat náluk. A koncepcionális tervezéssel foglalkozó tárgyat például annak az ingolstadti részlegnek a vezetője viszi, ahol döntés születik arról, milyen új modellek jelennek meg az Audi kínálatában. A tanszék tucatnyi kurzusának kétharmadát angolul tanítják a mesterszakokon.Az Audi Hungaria mindkét fejlesztéssel foglalkozó részlege - a Motorfejlesztés és a Járműfejlesztés - egyaránt önálló tanszékkel képviselteti magát a Széchenyi-egyetem járműmérnöki karán.A járműfejlesztésen dolgozó mérnökök már a tervezés korai szakaszában képesek megbecsülni a megálmodott jármű tulajdonságait, mielőtt az autó vagy alkatrészei fizikailag rendelkezésre állnának. Az autó várható fogyasztása, zajszintje, légellenállása, az alkatrészek teherbírása mellett több tucatnyi járműtulajdonságot vetítenek előre szimulációkkal vagy valós alkatrészeken készített kísérletekkel. Munkájuk szerves részét képezi konstrukciós javaslatok megfogalmazása, illetve saját módszereik folyamatos fejlesztése.A járműfejlesztés különlegességét az adja, hogy miközben egy autó több százezer kilométeres elvárt futásteljesítménye, életciklusa évtizedet ölelhet át, addig a járműfejlesztésben dolgozó mérnököknek nagyságrendekkel kevesebb idő áll rendelkezésükre. Tízévnyi terhelést reprodukálnak esetenként néhány nap vagy hét alatt, ezzel garantálva az alkatrészek problémamentes működését a teljes élettartam során.A Járműfejlesztési Tanszék hallgatói az elmondott tevékenységek mindegyikébe betekintést nyerhetnek. A tárgyak elméleti ismereteinek elsajátítása mellett a tanszék nagy hangsúlyt fektet a mérnökökkel való aktív együttdolgozásra is. Erre lehetőséget biztosít az Audi gyakornoki programja, az iparból származó projektfeladatokkal, valamint diplomatervekkel.

Tudomásom szerint Európában egyedülállóak vagyunk, nincs másik járműfejlesztési tanszék a felsőoktatásban. A tananyagot az Audi mérnökeivel közösen állítjuk össze, ez is garancia a naprakészségre ugyanúgy, mint a gyakorlatorientáltságra. Laborunkban pontosan ugyanolyan mérési eszközökkel, műszerekkel, valamint a legkorszerűbb szimulációs módszerekkel találkozhatnak hallgatóink, mint amilyeneket az Audiban dolgozó mérnökök is használnak"

– hangsúlyozza Dr. Feszty Dániel.A gyakorlatból érkező külső oktatók egyike, Dr. Bódai Gábor hat éve dolgozik a győri Audinál a járműfejlesztési részlegen. Az egyetemen a mérnöki munkájának alapjait, valamint elméleti ismereteit oktatja. Az általa oktatott tantárgy a „structural durability", szabad fordításban szerkezeti szilárdság. A tárgy arra ad választ, hogyan lehet gépészeti alkatrészeket élettartam szempontjából vizsgálni, tesztek és számítások segítségével előre megmondani, hogy mennyi ideig lesznek használhatók, illetve hogyan kell úgy méretezni őket, hogy minden előre látható esetben megfelelően működjenek a teljes élettartam során.

A gyakorlati oldalt az Audiban élem át nap, mint nap a szimulációs csoport szakmai koordinátoraként, a tanszéken az elméleti háttér kerül fókuszba. A tárgyon belül nem a szimulációs oldalra koncentrálunk, hanem a járműfejlesztés szilárdsági vizsgálatai során alkalmazott mérnöki látásmódot, vizsgálati módszereket, elméleti ismereteket és számítási módszereket mutatjuk be ipari példákon keresztül "

– mondja Dr. Bódai Gábor. A fiatal mérnök alkalmazott mechanika és géptervező szakon végzett a BME-n 2008-ban, megszerezte a PhD-fokozatot, és miután felfigyeltek kimagasló teljesítményére, a győri gyárba csábították.

A tanszék alapításától, 2013-tól kezdve folyamatosan itt vagyok a győri egyetemen. Az audis mérnökökben hat éve még jobbára olyan kép élt, hogy Budapest a fellegvár, onnan kell a mérnököket ide csábítani. Most azt látom, hogy ez a hozzáállás lassan megváltozik. Miközben a fővárosban továbbra is az elméleti képzésen van a hangsúly, az itt végző hallgatók a gyakorlatorientált oktatásban testközelből megismerhetik, hogy mi történik egy járműipari cégnél. Ezek az ismeretek az egyetem elvégzését követően nagy előnyt jelentenek, és nem csak az Audinál, hanem más autóipari vállalatoknál is. Nyolcan dolgozunk a szimulációs csoportban, az új kollégák már a győri egyetem növendékei. Nagyon jó és célirányos ez a stratégia, amit ezen az egyetemen képviselnek"

– mondja Dr. Bódai Gábor.Oktató kollégája és Audis munkatársa, Dr. Markus Riem Németországból ingázik minden héten Győrbe. Hétfőnként reggel érkezik, és péntekenként délután utazik vissza családjához. A fárasztóvizsgálatokat és alkatrészek tesztjeit végző ötfős csapat szakmai koordinátora a járműfejlesztésen. Magyarországon töltött másfél éve alapján össze tudja hasonlítani a német és a magyar gépészmérnöki képzést. Az elméleti oldalt tekintve markáns különbséget nem lát, a gyakorlati együttműködésben viszont eltérnek a fókuszok.

Mikor Magyarországra érkeztem, nagyon ösztönző volt, hogy előadásokat tarthatok, és nagyon örülök annak, hogy ezt itt a győri egyetemen megtehetem. Átadhatok információkat, gyakorlati tudást a mindennapi munkánkból, projektjeinkről a hallgatóknak. Ilyen szoros együttműködés, mint amilyen a győri campus és az Audi Hungaria között kialakult, nem képzelhető el a németországi egyetemeken. Hazámban nagyon szigorú keretei vannak a felsőoktatás és az ipar együttműködésének, ami jobbára csak a kutatásra terjedhet ki. A győri példát meglehetősen egyedülállónak érzem"

– hangsúlyozza Dr. Markus Riem, de hozzáteszi, hogy ez a szimbiózis rendkívül hasznos a Széchenyi-egyetem és az Audi számára egyaránt. Az Ingolstadtból győri kiküldetését teljesítő mérnök szerint az Audi Hungariánál nagyon jó, inspiráló a légkör, és ahogy az egyetem sem korlátozza magát szigorú szabályokkal az ipari együttműködésben, úgy a győri gyárban sem gátolják túlzott szabályozások az innovációt és az alkotó munkát. Így a Győrben végzett mérnökök is kiteljesedhetnek hivatásukban, ha a járműfejlesztési részleget választják.