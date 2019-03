Jár az elismerés! A győri futó közel fél millió forintot gyűjtött daganatos gyerekeknek - videó, fotók

Megjegyzés a videóhoz: amikor riportunk készült, Sinkó Sándor 400 ezer forintnyi támogatás közelében járt. Szerencsére az utóbbi napokban szépen nőtt a felajánlott összeg, így a győri futó már fél millióra "hajt".

ide kattintva olvashatják. A mosonmagyaróvári Ibolya hasonló célért fut, mint Sasa. Az ő történetétolvashatják.

"A Bátor Tábor Alapítvány futócsapatának tagjaként igyekszem minél nagyobb segítséget szerezni a beteg gyerekeknek. Minden forint a kicsik lelki sebeinek gyógyítására megy. Bármilyen jelképes összeg számít, kávé vagy csoki árának is örülök. Ha valaki olyan élethelyzetben van, hogy nem tud lemondani egyetlen forintról sem, megértem. Őket arra kérem, hogy osszák meg ezt az írást az ismerőseik között" - mondta Sinkó Sándor, aki eddig öt maratont teljesített és a nagyatádi ironmanen is célba ért.Utóbbi extrém versenyen 3,8 km-t úsznak, 180 km-t kerékpároznak és 42.195 km-t futnak az indulók. Akik nem sportolnak, általában a puszta km-számok hallatán "rosszul lesznek"."Amellett, hogy most nagyrészt minden a beteg gyerekek támogatásáról szól számomra, szeretném népszerűsíteni az egészséges életmódot is. Sokan későn döbbennek rá, hogy egy életük van és akkor igyekeznek tenni az egészségükért, amikor a hajó már elment.Hemingway mondta, hogy a sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. Egyetértek vele, a sport valóban mindenre megtanít az életben, amire szükségünk van a boldogsághoz" - folytatta a Sasa becenévre hallgató győri sportoló, aki legalább öt évet letagadhat a korából.Sinkó Sándor az április 7-én rendezett Dunakanyar Félmaratonig gyűjti a forintokat. Az szinte biztos, hogy eléri a fél milliós összeget, jelenleg 482 600 forintot "futott össze" a súlyosan beteg gyerekeknek. Sasa céljáttámogathatják."Szeretném megköszönni a páromnak, a lányomnak, hogy állandóan biztatnak a célomban. A főnököm és a kollégáim is mellettem állnak, velük közös futóedzéseket is szoktunk tartani" - búcsúzott a civilben műszaki eladó győri férfi.