Ítélkezési szünet lesz a bíróságokon

A Győri Törvényszéken a büntető, polgári, gazdasági, csőd-és felszámolási kezelőiroda hétfő, kedd, szerda és pénteki napokon 9.00-11.00 óráig, csütörtökön 8.30-12.00 és 13.00-15.30 között fogadja az ügyfeleket.



A Győri Járásbíróságon és a Mosonmagyaróvári Járásbíróságon hétfő, kedd, szerda és pénteki napokon 9.00-11.00 óráig és csütörtöki napokon 9.00-11.00 óráig, 14.00-16.00 tartanak a kezelőirodák ügyfélfogadást.



A Soproni Járásbíróságon hétfő, kedd, szerda és pénteki napokon 9.00-11.00 óráig, csütörtökön 9.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig tart a kezelőirodák ügyfélfogadása.

A bíróságok az ítélkezési szünet alatt sem tartanak zárva, az ügyfelek beadványai elektronikus és postai úton történő kézbesítése, valamint az ügyfélfogadási időben személyesen való előterjesztése zavartalanul működik. A bíróságok azonban tárgyalásokat fő szabály szerint a törvénykezési szünet ideje alatt nem tartanak.Büntetőügyekben a bíróságok törvényi feladataikat folyamatosan ellátják, a határidők számítását a törvénykezési szünet nem érinti. A büntetőügyek esetében a büntető bírák eljárnak az előállításos ügyekben, a gyorsított eljárásokban és döntenek a kényszerintézkedések alkalmazásáról pl.: letartóztatás elrendeléséről, vagy a gyanúsított szabadlábra helyezéséről.Az ítélkezési szünet alatt polgári perekben és fizetési meghagyásos eljárásokban a felekre nézve megállapított határidők a törvénykezési szünetbe nem számítanak bele.A határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is az alábbi esetekben:• a soron kívüli ügyek (pl.: a bíróság elleni sérelemdíj iránti, illetve kártérítési perek, a váltóperek, az ideiglenes intézkedés, a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per, a kiskorú felperes által indított közigazgatási perek, valamint számos, így különösen a gyámhivatal által hozott olyan határozat felülvizsgálata iránt indított közigazgatási perek, a sajtó-helyreigazítási per, a megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló per stb.),• a végrehajtási perek,• az előzetes bizonyítás,• egyes nemperes eljárások, így pl.: a cégeljárás, a csőd- és a felszámolási eljárás, a végelszámolás, a végrehajtás, a közigazgatási nemperes eljárások stb.További információt ainternetes oldalon találnak.