Ismét támadott a csendes gyilkos Győrben!

A mentősök szén-monoxid érzékelője jelzett, így azonnal riasztották a győri hivatásos tűzoltókat. A tűzoltók, majd a kiérkező gázszolgáltató műszere is igazolta a mérgező gáz jelenlétét az ingatlanban. A fürdőszobai nyílt égésterű kombi gázkazánt leplombálta és használatát megtiltotta a gázszolgáltató. Egy embert szén-monoxid-mérgezés gyanújával kórházba szállított a mentőszolgálat.



A szén-monoxid a lakás légterébe a kéményen, vagy a tüzelőberendezésen keresztül kerülhet. A nem megfelelően működő kéményből az égéstermék (füstgáz) visszaáramlik a lakásba, míg a nem kellően tömör kályhákból, kandallókból, füstcsövekből, az elszennyeződött fürdőszobai átfolyós vízmelegítőkből közvetlenül is juthat szén-monoxid a lakótérbe. Az utólag beépített gépészeti berendezések (pl. szagelszívó, szárító), valamint az utólagos építészeti átalakítások is befolyásolhatják az épület levegő ellátását, a kéménykör működését.



Jó tanácsok!



- A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt. A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nem biztosított a levegő-utánpótlás.



- A szellőztetés mellett, a tüzelő-fűtőberendezések, kazánok, kályhák, fürdőszobai vízmelegítők rendszeres, - szakember által végzett – karbantartása és a kémények rendszeres ellenőrzése is fontos.



- A biztonság növelése érdekében javasolt a szaküzletben vásárolt, megbízható szén-monoxid-érzékelő beszerzése.