Ismét lesz Nyitott Kapuk a Széchenyi István Egyetemen Győrben

Ha úgy fogalmaznánk, hogy jövő szerdán újra kinyílnak a Széchenyi István Egyetem kapui a felvételizők előtt, nem lennénk pontosak, hiszen a campuson minden nap örömmel fogadják a továbbtanulási lehetőségekről érdeklődő diákokat az Egyetemi Szolgáltató Központban. A Nyitott Kapuk azért különleges, mert minden a felvételizőkről, nekik szól, hasznos, fontos információkat gyűjthetnek a képzésekről.

Két helyszínen, egyrészt az aulában és a karzaton, valamint a laborépületben is várjuk az érdeklődőket. Az aulában mutatkozik be a kilenc egyetemi kar, a duális képzés, az Audi Hungaria Zrt., és pályázatokkal, diákhitellel kapcsolatos információkkal is szolgáljuk a látogatókat. A karzaton az iskolaszövetkezetek állítanak fel standokat. A laborépületben pedig többek közt az Egyetemi Könyvtár, a hallgatói szervezetek, az Idegen Nyelvi Oktatási központ, az egyetemi kollégiumok, a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ, a Szent László Katolikus Szakkollégium, a Győri Hittudományi Főiskola, a Testnevelési és Sportközpont, az Universitas Nonprofit Kft. mutatkozik be, valamint a nemzetközi ösztöndíjakról is kaphatnak információkat az érdeklődők"

Évről évre nő a látogatók száma a Nyitott Kapukon. Tavaly több mint háromezren voltak kíváncsiak a Széchenyi István Egyetem képzéseire.

– mondja Jerkovich Brigitta, a Nyitott Kapuk főszervezője.Az Egyetemi Szolgáltató Központ osztályvezetője felhívta a figyelmet a rendezvényt kísérő, több helyszínen párhuzamosan zajló előadássorozatra is. A sort a felsőoktatási felvételi eljárásról és a felvételi rendszerről szóló tájékoztató nyitja kilenc órakor a D1 és C1 előadótermekben. Ezt követően 10, 11, illetve 12 órától bemutatkoznak a karok, a szakok, de szó lesz arról is, hogy nőnek lenni jó, még a műszaki világban is, és kiderül, milyen érdekes egy járműmérnök világa.Az előadások mellett a laborlátogatások is nagyon népszerűek minden évben a Nyitott Kapukon. Az anyagvizsgáló-, az automatizált berendezések-, a CT-, a híd-, az ipar 4.0-, a mikroszkóp-, a polimer, a robottechnika- és a tribológia labor ugyanúgy megnyílik, mint a belsőégésű motor fékpad, a járműdiagnosztika, a járműfejlesztés, a járműmechatronika és intelligens járművek laborja.

A kiegészítő programok közül kiemelném a gyárlátogatást az Audi Hungaria Zrt.-nél, a campus körbevezetést (10, 12, és 13 órakor, találkozó az információs standnál), az egyetemi könyvtárlátogatást (10.30 és 12.30 órakor, találkozó a könyvtár standjánál), a Mobilis látogatást (10.30, találkozó a Mobilis standjánál), és a Famulus oktatószállodánk nyílt napját 14 órától. A hallgatói csapatok, az Arrabona Racing Team, a SZEnergy, a SZEngine és a SZEnavis 10 órától nyitják meg főhadiszállásaikat a Multifunkciós Épületben, és kiállítják a világversenyeken szereplő autókat, motorokat, betonkenukat. Lesz stresszkezeléssel, pályaorientációval, tudatos online jelenléttel foglalkozó workshop. Minden kísérőprogramunk szabadon látogatható, a gyárlátogatás az Audi Hungaria Zrt.-be és az online matematika verseny (11-12. osztály) ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött"

– sorolja Jerkovich Brigitta.Fontos szolgálati közlemény, hogy a résztvevők pecséteket gyűjthetnek a standokon. Három pecsét kell az iskolai igazoláshoz, de aki többet gyűjt, ajándékot is kaphat, amit 13 órától az iskolaszövetkezetek standján vehet át.A jövő Győrben épül, Veled, ne maradj ki belőle!