Ismét indul kereskedelmi szakképzés az Audi-iskolában Győrben

A 2017-2018-as tanév kezdetével azonban az intézmény képzési kínálata szakképzési tagozattal bővült. Az Audi Hungaria ÁMK a kétnyelvű duális szakképzéssel a régióban működő vállalatok jövőbeni munkaerőigényének biztosításához kíván hozzájárulni.

A képesítés ideális felkészítést nyújt későbbi duális gazdasági tanulmányokra – akár németországi egyetemeken is.

Az első évfolyam 12 diákkal kezdte meg a német modell szerint bevezetett, kétéves duális kereskedelmi szakképzést. A 2018-2019-es tanév elején elindult a második évfolyam is. Az „idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző" szakképzés során a szakmai oktatás két helyszínen, túlnyomórészt német nyelven folyik. A diákok az elméleti alapismereteket heti két tanítási napon az Audi Hungaria ÁMK-ban sajátíthatják el, a gyakorlati képzés pedig heti három napon az egyes szakképző vállalatoknál – AUDI HUNGARIA, BOS, DUVENBECK, KACO, KNÜPPEL, MAN, MOL, REHAU – történik. Az iskolai oktatás a szakképzési követelményeknek, valamint a későbbi szakmai tevékenység igényeinek megfelelően zajlik.Ez a Magyarországon teljesen új szakképzés 2016-ban az Audi Hungaria Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány kezdeményezésére kapott OKJ-akkreditációt. A képzésre érettségivel és kitűnő német nyelvtudással, valamint különös elhívatottsággal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek. A képzés időtartama két év. Az itt szerzett képesítés németországi elismertetésére is lehetőség nyílik. A diákok ezen felül a németországi kultuszminiszteri konferencia angol nyelvvizsgáját is megszerezhetik.Az Audi Hungaria ÁMK-ban harmadik alkalommal induló képzésre 2019. február 15-ig várják az érdeklődők jelentkezését. Pályázatok benyújtására az Audi Hungaria ÁMK honlapján található online jelentkezési felületen keresztül van lehetőség >> Az új szakképzéssel, valamint a pályázati folyamattal kapcsolatos további információ az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ honlapján ( www.audischule.hu ) a Szakképzés/Kereskedelmi szakképzés – Áttekintés címszó alatt található.