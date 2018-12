Ismerjék meg a `gombot´ - a Traffi Hunter győri csapata új kütyüvel válaszolt a traffipaxok titkosítására - fotók

A rendőrség október elején leszögezte: jogszabály nem írja elő, hogy a sebességméréshez használt készüléket a sofőrök számára jól láthatóan kell elhelyezni, azok akár rejtve is használhatók. Fotó: Kisalföld-archívum

Borbély Roland, a Traffi Hunter alapítója. Fotó: Kisalföld-archívum

Így néz ki az ooono, amelyet 17 990 forintért rendelhetnek az autósok.

Mint arról, a rendőrség október eleje óta nem teszi közzé, hogy hol ellenőrzi az autósok sebességét. Korábban a kisalfold.hu-n a Police.hu információi alapján szinte napi bontásban közöltük, hol tervez méréseket a rendőrség megyénkben. A döntés az egész országra érvényes, amelytől kevesebb balesetet remél a rendőrség."Az új szabály" nem csak a renitens autósokat állította új helyzet elé, hanem a népszerű, díjnyertes okostelefonos alkalmazás, a traffipaxokat jelzőgyőri fejlesztőit is. "A rendőrség eddig is csak vezénylési tervet közölt, amitől eltérhetett. Nem biztos, hogy a változtatással elérik a kívánt hatást, hisz tavasz óta már civil autókból, menet közben is, a baleseti adatok mégsem javultak. Az applikációnkhoz új algoritmust írtunk, így most valószínűségi számításokkal azt közöljük, hol van esély a sebességmérésre. Emellett az eddigieknél is jobban számítunk arra, hogy az autósok a felhasználói jelentések funkciót használva segítik egymást az utakon" -két és fél hónapja Borbély Roland.A Traffi Hunter-es győri csapat az őszi változások után sem ült a babérjain és újdonsággal rukkolt elő most. "Hi-tech módszerekkel szeretnénk segíteni az autósokat. Régi álmunkat valósítjuk meg azzal, hogy itthon elsőként mutatják be az ooono eszközt. Hogy mire jó? Az ooono kis méretű, drót nélküli gomb, ami figyelmeztet a traffipaxokra és az összes veszélyre az utakon" - kezdte Borbély Roland.A dizájnos, fekete színű eszköz figyelmeztető hang- és fényjelzésekkel hívja fel a figyelmet körülbelül fél perccel a problémás helyszínre érkezés előtt. Ha traffipaxot vagy más veszélyt érzékelnek az autósok, ők is továbbíthatják az információt a többi közlekedőnek. A traffipaxot látnak egyszer, ha egyéb vésszel (dugó, baleset, útépítés, állat az úton) találkoznak, kétszer kell megnyomni az ooono-t.A gomb további különlegessége, hogy a riasztási távolságot nem méterben, hanem időben állíthatják a sofőrök. Így maguk döntik el, hogy a mérési ponthoz közeledve, mennyi idővel előbb jelezze "a helyzetet" az eszköz. Értelemszerűen ha gyorsabban megy az autós, hamarabb üzen a készülék, mint amikor lassabb tempóban halad a kocsi.Borbély Roland szerint az új eszköz nem csak a traffipaxok "kicselezésében" segít, hanem növeli a közlekedésbiztonságot. "A mobilt elő sem kell venni, nincs szükség appra. A gomb mindent megold, bluetooth segítségével magától kapcsolódik az okostelefonhoz. Ha egyszer, ha kétszer nyomják a gombot az autósok, már látjuk is a jelentést arendszerében" - hallottuk.Az biztos, hogy az ooono azoknak a sofőröknek a zsebében lesz hasznos "kütyü", akik nem versenypályaként tekintenek a közutakra.