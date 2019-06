Ingujjban a könyv szerelmesei Győrben

„A szakácskönyvekre is van kedvezmény? Akkor megyek a Kisalföld standjához" – mondta Tímea.

Tímea már vásárolt az ünnepen: Csernus Imre friss, aznap megjelent újdonságát. Gyapay Simon, az egyik országos hálózat elárusítója úgy tájékoztatott, hogy a legtöbb vásárlójuk rendszeres vendég, aki nagyon várta a könyvhetet és úgymond bevásárol. A kiadók is készültek, a legnépszerűbb hazai szerzők könyveit adták ki az alkalomra, de hozták a legsikeresebbeket is, mint például egy angol szerző által írt Az aranycsapat történetét.„A könyvhetet annak idején azért hozták létre, hogy ingujjban, közvetlen módon, bohém formában találkozzanak a könyvek szerelmesei" – hívta fel a figyelmet a 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok csütörtök délutáni győri megnyitóján Rózsavölgyi László önkormányzati képviselő, míg Jánosi Zoltán irodalomtörténész arról beszélt, sokan jósolták már a könyvek halálát, mégis életünk nélkülözhetetlen részei. „Mindannyiunk élete szebb lenne, ha mindig lapulna egy könyv a táskánkban" – vélte.Hess László bencés diák volt, ezért is lapozgatta élvezettel a Lapcom Kiadó és a Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó újdonságát, A megajándékozott – Baráti beszélgetés Várszegi Asztrikkal című könyvet. Emellett a Top 50 kiadványokat nézegette standunknál, azt is elárulta, hogy főleg a Balaton-felvidéket bemutató kiadványt olvasgatja lelkes kirándulóként. Hamama Fadi több mint 40 éve él Győrben, mivel imád főzni, szakácskönyveinkre szavazott. A Kisalföld standján megtudta, hogy például kétezer forintért juthat hozzá egy Top 50-es kiadványhoz és egy Kedvenc ízeink háziasan receptkönyvhöz együtt.A Baross Gábor úton szombatig naponta 10 és 18 óra között 18 kiállítóhely – főként kiadó, könyvesbolt, kulturális intézmény – kínálja kiadványait. A Csónakos szobornál felállított színpadon zenés és gyerekprogramok lesznek, a szervező Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Baross Gábor út 4. alatti könyvtárában pedig könyvbemutatókat tartanak, győri szerzőkkel is.