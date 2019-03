Implantátumot ültettek be a tigrisnek Győrben - videók

A 7 éves tigris 10 perc alatt elaludt dr. Andréka György kifújt lövegétől, az implantátumot dr. Vigh Márta helyezte be.

Fotók: Mészáros Mátyás

Nem sok cicás tulajdonsága volt Jázminnak akkor sem, amikor a győri látogatók megismerték, mert felnőttként érkezett. De macska voltát nem tagadhatja le: ellés után körülbelül egy hónappal már fogamzásképes és ezt gondozóinak a hím fokozott érdeklődése árulja el. A négy kis tigris októberben született, egyelőre több egyedet nem tudnának elhelyezni.Jázmin még nem engedi magához közel Rault, a felnőtt hímet, s ez mostantól jó ideig így is marad. Nem operációval vették elejét az ivarzásnak, hanem a kíméletesebb és ideiglenes fogamzásgátlással. A 200 kilós fehér nagymacska az elkülönítőben várt, s rutinját mutatja, hogy a fúvócső láttán már ideges járkálásba és morgásba kezdett, holott pusztán az állatkert-igazgató Andréka doktor látványa ezt soha nem váltja ki belőle.Dr. Vigh Márta állatorvos elmondta: több altatáson esett már át Jázmin, s egy gyakorlott nagymacska sokszor még helyezkedni is úgy próbál, hogy a lapockája vagy a hátsó fele becélozhatatlan legyen. Maga az altatás veszélytelen, de megtörténhet rossz esetben, hogy az állat idő előtt ki tudja tépni fogával a löveget és nem jut be szervezetébe a teljes adag. Ezt azonban látják a fecskendő dugattyújának ellenőrzésekor.Dr. Andréka György állatkert-igazgató fél 12-kor "fújt" egyet, pár perc múlva az állat reszelőszerű nyelve lógott, tíz perc múlva pedig mélyen aludt a tigris. Dr. Vigh Márta beadta a hormonkészítményt, s ha már úgyis altatásban volt a vadállat, ellenőrizték a karmait. Ébresztő ellenszert is kapott, délután fent volt, s kölykei mellett töltötte az estét. Dr Vigh Márta elmondta: ez a hormonkészítmény kereskedelmi forgalomban kapható, használták oroszlánnál, jaguárnál, de kutyákba is be lehet ültetni, nyilván kisebb adagban. A jaguárnál két évig tartott a hatása, s erre jó esély van Jázmin, a fehér tigris esetében is.A legnagyobb állat, amit a győri állatkertben altattak, a zsiráf volt. Szállítani állva, biztonságot adó szűk ládában lehet, éber állapotban, de ha beavatkozásra volt szükség, az altatás fekvő pózban történt, nehogy a zsiráf agyonsújtson valakit. A fejét létrával támasztották meg.