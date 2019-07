Illegális pálinkafőzőt fülelt le a NAV a megyében: több mint 200 liter pálinkát találtak nála

A pénzügyőrök egy megyei településen, egy magánlakás melléképületében komplett, 130 literes szeszfőzdei berendezést, valamint ahhoz kapcsolódó szeszpára csövet, továbbá egy állványra hegesztett 200 literes fémhordót találtak. A párlatkészítésre alkalmas eszközök mellett az épületben több mint kétszáz liter, többféle típusú pálinka is volt. A tulajdonos a desztilláló és a párlatok eredetét nem tudta igazolni. Elismerte, hogy a lepárló berendezést pálinkafőzés céljából saját maga készítette, a több mint kétszáz liter párlatot elmondása szerint saját részre főzte.A NAV munkatársai a desztilláló berendezést és az igazolatlan eredetű párlatokat lefoglalták és jövedéki eljárást indítottak a tulajdonos ellen. Az okozott vagyoni hátrány 350 ezer forint, a kiszabható jövedéki bírság ennek akár ötszöröse is lehet. A pénzügyőrök költségvetési csalás elkövetésének gyanúja miatt feljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál.Pálinka otthoni főzésére az előírások betartása mellett lehetőség van. Aki házilag akar párlatot előállítani, annak a magánfőzésre szolgáló, legfeljebb 100 literes desztilláló berendezés megszerzését tizenöt napon belül be kell jelentenie a lakóhelye szerinti önkormányzatnál. Emellett a pálinkafőzés megkezdése előtt párlat adójegyet kell igényelni a NAV-tól.A párlat adójegy egy sorszámozott igazoló szelvény, ami adójegyenként egy liter párlat előállítására jogosítja a magánfőzőt, egyúttal igazolja egy liter után a hétszáz forint jövedéki adó megfizetését, valamint a magánfőzött párlat eredetét. Évente legfeljebb 86 darab adójegy igényelhető és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű, 86 liter párlat állítható elő. A házilag lefőzött párlatot csak a magánfőző, családtagjai vagy vendégei fogyaszthatják, értékesíteni kizárólag alkoholtermék-adóraktárnak lehet.Adójegyet a NAV honlapjáról ( www.nav.gov.hu ) letölthető NAV_J27 jelű nyomtatványon lehet igényelni, ami elektronikusan vagy papíron is benyújtható.