Így kerülhetjük el, hogy tűz üssön ki otthonunkban az ünnepek alatt

2017. év elején a győri Jedlik Ányos utca egyik második emeleti lakásában lángra kapott a karácsonyfa, amit az otthon lévők több vödör vízzel oltottak el. A lakás falai kormozódtak, a padló is megégett. Az ijedtségen kívül nem esett baja senkinek - írja a katasztrófavédelem.



Az ünnepek alatt gyakran alkalmazunk akár az asztal díszítéseként, karácsonyi dekorációként gyertyákat, mécseseket. Figyeljünk, hogy ezeket nem éghető alátétre, - üveg vagy fémlapra – tegyük, ami egy esetleges feldőlés esetén is megakadályozza a tűz továbbterjedését. A nyílt láng közvetlen közelében ne legyen függöny, könnyen meggyulladó anyag.



A karácsonyfa díszítésére szánt csillagszóró, vagy az elektromos füzér, karácsonyfa izzók zárlata is tüzet okozhat. A karácsonyfák gyúlékonysága napról napra fokozódik, mert a kiszáradt és gyantás fenyőfa már a legkisebb gyújtóhatásra (pl. csillagszóró szikrája) is meggyulladhat, és a száraz fán nagyon gyorsan terjed a tűz. Fontos, hogy a fenyőfát függönyöktől, könyvespolcoktól, elektromos berendezésektől a lehető legtávolabb helyezzük el. A fát stabilan kell rögzíteni, így megakadályozzuk azt is, hogy feldőljön.



A biztonság érdekében fontos, hogy a téli szünidőben a felnőtt felügyelete nélkül otthon tartózkodó gyermekek elől a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket elzárjuk, mert ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem kellő körültekintéssel igyekeznek csillagszórót, vagy gyertyát gyújtani.



A konyha is tűzveszélyes terület, a karácsonyi sütés-főzéskor gyakran előfordul, hogy a tűzhelyen vagy a sütőben felejtik az ételt vagy a süteményt. A tűzhelyen felcsapó lángok a konyhában a szagelszívó berendezésen és egyéb éghető anyagokon keresztül gyorsan továbbterjedhetnek és ez nagy füstképződéssel jár. Érdemes valamilyen figyelmeztető jelzést beállítani a sütési idő végének jelzésére.



Ha a konyhában meggyulladt az olaj, azt nem szabad vízzel oltani, olyankor a leghelyesebb, ha fedő kerül az edényre és leveszik a tűzhelyről. A lakás többi részében is csak abban az esetben használjon bárki vizet az oltáshoz, amennyiben már áramtalanították az adott szobát, különben könnyen áramütés lehet a tűzoltás vége.



Mivel fűtési szezon van, fontos a fűtőberendezésekre is odafigyelni a készülődés mellett, hiszen a téli lakástüzek többsége a tüzelő-fűtő rendszerek meghibásodására, vagy a karbantartás hiányára vezethető vissza. A tüzelőanyagot, begyújtás eszközeit se tegyék közvetlenül a kazán, kályha közelébe!



Ha gondosságunk ellenére mégis megtörtént a baj és tűz ütött ki, a 112-es vagy a 105-ös segélyhívószámon kell segítséget kérni.



A legcélszerűbb beszerezni otthonra egy porral oltó készüléket, amellyel saját magunk is megfékezhetjük a kezdődő tüzeket, védelmezve családunkat és vagyontárgyainkat.