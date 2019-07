Igazgatóváltás a győri Apor-iskola élén - A püspök válaszolt a tiltakozó szülőknek

˝Tisztelt Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Szülői Munkaközössége!Levelüket keltezés és aláírás nélkül a mai napon, 2019. július 8-án megkaptam. Komoly fejtörést jelentett számomra, hogy kinek és milyen címre írjam a választ, mert levelükből mindez hiányzik. Akár névtelen levélnek is tekinthetném.Mégis úgy döntöttem, mivel fontos ügyről van szó, válaszolok a levélre. Megtiszteltetésnek vettem volna, ha a levél megírása előtt megkeresnek a kérdéseikkel. Bizonyára tudtam volna Önök számára megnyugtató válaszokat adni. Az egyoldalú vagy torzított információk sok félreértéshez vezetnek. Sajnos a kérdések őszinte tisztázása ma már nem lehetséges, mert Önök gyermekeik iskolájáért aggódva – s ezt az aggodalmat nekem meg sem előlegezve, rólam azt fel sem tételezve, és elvitatva tőlem minden jó szándékot, például, hogy nekem is fontos az iskola jövője –, a nyilvánossághoz fordultak. Miután számomra félő, hogy bármit válaszolok, Önök részéről az eljárás ugyanaz lesz, továbbítják a sajtóhoz, és én nem akarnám senki személyes ügyeit a nyilvánosság elé tárni – az érintettnek ezeket elmondtam a személyes beszélgetésben –, így csak röviden tudok Önöknek válaszolni.Kiss Zoltán igazgató úr megbízása 2019. július 31-én lejár, ezért több mint egy hónappal előbb, 2019. június 25-én a hivatalomban fogadtam, hogy megbeszéljem vele, a megbízását nem kívánom újabb öt évre meghosszabbítani. A legfőbb okaimat személyes megbeszélésünk alkalmával részletesen ismertettem vele. Munkáját és áldozatosságát méltó módon megköszöntem, és lehetőséget kínáltam neki arra, hogy továbbra is tanítson az iskolában, mint az igazgatói megbízása előtt.Örülök, hogy Önök elégedettek „az iskolában folyó oktató-nevelő munkával, az iskola szellemiségével, a pedagógusok színvonalas munkájával", és bízom abban, hogy többek között éppen ez lehet az alapja annak, hogy ez még tovább növelhető legyen az elkövetkező időben.Nem hiszem, hogy Önök helyénvalónak tartanák, hogy a Szülői Munkaközösség előbb értesüljön a változásról, mint maga az érintett. Különben ilyen kötelessége nincs egyetlen fenntartónak sem. Önök viszont – már csak ismétlem magam –, mind a mai napig meg sem kerestek engem a kérdéseikkel. Sőt, azonnal elkezdtek aláírásokat gyűjteni a „püspök döntése ellen".A leírtak alapján remélem, Önök számára is nyilvánvaló, hogy sem „méltánytalan", sem „váratlan", sem „érdemeit el nem ismerő", sem „megalázó" nem voltam Kiss Zoltán igazgató úrral szemben.Megértésükben bízva, tisztelettel köszöntöm Önöket. Az iskoláért való elköteleződésükre a továbbiakban is számítok. Kérem, őszinte keresztény tisztelettel és szeretettel segítsék az intézmény új igazgatóját munkája eredményes végzésében! Feltételezem, mindnyájunk számára az iskolaközpont további fejlődése, gyermekeik egészséges testi, szellemi, lelki növekedése a fontos. Biztos vagyok abban, hogy ez Isten segítségével és összefogással sikerülni is fog˝ - olvasható a levélben.