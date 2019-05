Idén is Stílusos Art Piknikre várják Győrben a gasztronómia és a művészetek kedvelőit

„A győri fesztiválszezon kiegészül újabb elemekkel: egy mérce van csupán, a minőség" – vezette fel a június első hétvégéjén tartandó Stílusos Art Piknik beharangozóját Fekete Dávid győri alpolgármester a szerdai sajtótájékoztatón. Grászli Bernadett, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója a tavaly először megrendezett piknikről elmondta: a kreatív ipar, a dizájn és a gasztronómia lehetőséget mutat a közösségi programokhoz. Aki jegyet vált a két napos rendezvényre, az a múzeum kiállításait is ezzel látogathatja.



A programsorozat május 30-án az Esterházy-palotában kezdődik „Tárlatvezetés proseccoval" címmel: az aktuális kiállítások közt láthatják a regisztrálók Rechnitzer János gyűjteményének speciális válogatását. Pauli Zoltán, a Stílusos Vidéki Éttermiség egyesület ügyvezetője azzal folytatta, hogy ismert séfeket hívtak meg a rendezvényre (többek közt a Michelin-csillagos Sárközy Ákost és televízióból is ismert Wolf Andrást): a pikniken a művészet és a gasztronómia egyensúlyban, egymást erősítve jelenik meg. Nem titkolta, egy országos rendezvény alapjait építik.



Az egyik csatlakozó vendéglátó, a győri La Maréda étterem ügyvezetője, Szabó László kiemelte: a gasztronómia is művészet. Az étteremben május 31-én stílusos vacsoraest vezeti fel a pikniket. A Radón aztán a gasztronómiai élmények mellett június elsején és másodikán koncertet ad többek közt Kozma Orsi, Galambos Dorina és a Hoppáré együttes is.