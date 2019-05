Idén is sok óvodás és iskolás ábrázolta a tűzoltók munkáját

Óvodás korcsoport:

Szabadkézi rajz kategória 6-10 éves korcsoport

Szabadkézi rajz kategória 11-14. éves korcsoport

Szabadkézi rajz kategória 15-18. éves korcsoport

Egyéb kézműves alkotás kategória, 6-10 éves korcsoport

Egyéb kézműves alkotás kategória, 15-18 éves korcsoport

Plakát kategória, 11-14 éves korcsoport

Irodalmi alkotás kategória, 11-14 éves korcsoport

A pályázaton az alkotások központi témája idén is a tűzvédelem volt. A pályázat célja, hogy az óvodások és az iskolások a kreatív alkotásaikon keresztül mutassák be a tűzoltók izgalmas és egyben veszélyes világát. Ezt egy tűzoltói beavatkozás ábrázolásával, vagy bármilyen más ötletesen elkészített, a tűzvédelem fontosságát hangsúlyozó művel lehetett bemutatni. A megyei alkotói pályázat védnöke Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, megyei katasztrófavédelmi igazgató volt, aki egyben a megyei tűzmegelőzési bizottság elnöke is. A beérkezett pályaműveket bírálóbizottság zsűrizte, amelynek elnöke Gecsei Kolos mesterpedagógus volt.Pályázati felhívásunkra az egész megyéből nagyon sok diák és kisgyermek jelentkezett, több mint százötven alkotás érkezett. Rajz kategóriában készítették a legtöbb munkát a gyerekek, a legkisebb korosztály, az ovisok rajzoltak és festettek legtöbben a tűzoltókról. A rajzokon kívül négy egyéb kézműves alkotás, két plakát és két irodalmi alkotás is született.Az igazgatóság tanácsterme ma délelőtt megtelt mosolygós arcú gyermekekkel és fiatalokkal, hiszen a nyertes művekért járó megyei díjak átadására került sor igazgatóságunkon, ahova a legkisebbek szüleikkel, a nagyobbak felkészítő tanáraikkal érkeztek. Az eredmények kihirdetése és díjak átadása mellett Sári Ákos tűzoltó alezredes, igazgatóhelyettes megköszönte a gyerekek kreatív munkáját, s örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan rajzoltak a tűzoltókról, ábrázolták a tűzoltói munkát.A legtöbben az egyéb kézműves alkotás győztes pályaművét csodálták meg, amit két középiskolás, Szalay Boglárka és Farkas Laura több heti aprólékos és alapos munkával készített. Egy valósághűen berendezett égő ház az ott lakó családdal, és egy tűzoltóautó a dolgozó tűzoltókkal látható makettjükön. A lányok még az újrahasznosításra is gondoltak, az égő ház lángjait műanyag palackból, a vizet folpackból készítették.A rendezvény végén Sári Ákos tűzoltó alezredes a nyertes gyerekeket végigvezette a laktanya szertárjában, ahol bemutatta nekik az ott sorakozó tűzoltó járműveket és szakfelszereléseket.Az alábbi eredmények születtek:V. helyezett: Mikos RamónaIV. helyezett: Krajtár KristófIII. helyezett: Horváth-Kósa KornélII. helyezett: Barta Eszter SaroltaI. helyezett: Rémai GeorginaIII. helyezett: Kovács HannaII. helyezett: Vörös JohannaI. helyezett: Benki BendegúzKülöndíj: Hunyadi OrsolyaIII. helyezett: Lengyel ZsófiaII. helyezett:: Németh CsillaI.helyezett: Dohány ZsófiaKülöndíj: Liszt LetíciaII. helyezett: Szentesi DóraI.helyezett: Hegedüs RékaIII. helyezett: Ordasi ÁronII. helyezett: tűzoltó hajó munkájukkal: Németh Viktor, Podolnij Szergej Milán, Polgár Edina, Stárics Nóra, Szakál Borbála, Vidók DánielI. helyezett: tűzoltó autó munkájukkal: Ács Kamilla, Baranyai Botond, Borbély Tamás, Csuka Dóra, Lángi Csenge, Magyar GrétaI. helyezett: Szalay Boglárka, Farkas LauraII. helyezett: Kiss Borbála, Barna Kinga LucaI. helyezett: Varga Kamilla, Kallai LiliánaII. helyezett: Bognár-Benedek SáraI. helyezett Bérci Dorka