Húsvétig megújul a bencés templom Győrben - fotók

Bencés templom – A győri bencés templomban határidő szerint folynak a felújítási munkálatok. Fotó: B. A.

Jelenleg az épületgépészeti munkák folynak a győri bencés templomban. Fotó: Bertleff András

Összköltség



2 milliárd forint a felújítási program összköltsége, amelyet az állam biztosított.

Hétköznap dolgoznak csak a szakemberek a győri bencés templom felújításán, így ez idő alatt szombaton és vasárnap már tudnak tartani szentmiséket a templomban. Ahogy Most Balázstól, a Szent Mór Bencés Perjelség projektmenedzserétől megtudtuk, jelenleg az épületgépészeti munkák folynak, vagyis szigetelik a falakat, megújul a hangosítási, a riasztó-, a kamera- és a tűzjelző rendszer, illetve a világítás is, emellett padlófűtést kap a templom sekrestyéje és a szentély része.– A húsvétig tartó időszak után a harmadik fázisban már csak tetőtéri munkák, a toronysisakok javítási munkálatai folynak. Ezenkívül a földszinti részben visszaépítik az orgonát, a kápolnákban restaurálják a soron következő mellékoltárokat, freskókat, szekkókat, falképeket – számolt be Most Balázs. – A templomon kívül még van négy másik munkaterület is a házban. Így a rendház Széchenyi tér felé eső pincéjében, ahonnan a tényleges munkálatok előtt kétszázharminc köbméternyi törmeléket, sittet kellett kivinnünk. Érdekességként említeném, hogy ez a pince az ötvenes években az államvédelem telefonközpontjaként és a légvédelmi szirénák központjaként is szolgált, kis részét pedig a rendház borospincéjének és raktárának használták. Az idők során annyira átnedvesedtek a falak, hogy a fúrások alkalmával nem téglapor, hanem agyag jött ki a téglákból. Most már a végső szakaszához ért az építkezés, a hajdani pince a diáksportot fogja szolgálni többek között mászófalakkal, tatamiszőnyegekkel és húsz gépparkos konditeremmel.Most Balázs beszámolt arról is, hogy befejezéshez közelednek a munkálatok a patikában és folyik a felújítás a szerzetesi refektóriumokban, ebédlőkben is, amelyek az épületnek az 1630–40-es években készült részei.– Az ebédlőkben gyönyörű freskók és falképek vannak. Itt az a feladat adódott, hogy részben a mennyezetet, amit átfestettek, próbáljuk meg eredeti színben visszaállítani, illetve az oldalfalakat sikerült előhozni, amiből egyévnyi munka után kiderült, hogy mit kell restaurálni. A mennyezeten ez sikerülni fog, de az oldalfal esetében sajnos új, de barokk enteriőr kialakítására lesz szükség – nyilatkozta a projektmenedzser. – Az ötödik munkaterületünk a portai területek helyreállítása. Ez a Széchenyi téri szárny földszintjén, a főkaputól a templomig terjedő szakasz. Itt nemcsak a rendház új portája kap helyet, hanem a bencés bolt is nagyobb helyiségbe költözhet, illetve látogatói mosdót is kialakítunk.Most Balázs végül elmondta, hogy a pincétől a templomon át a toronykeresztig tartó felújítási program összköltsége kétmilliárd forint, amit teljességgel az állam biztosított a Szent Mór Bencés Perjelségnek.