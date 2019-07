Hulladékmentesen lépésről lépésre - Egyszerű tippeket ad a Rajtam is múlik sorozat!

Kocsis Dóra Amerikában csomagolásmentes boltban vásárolt, ahol mindent kimérve adnak és saját edényben, táskában lehet elvinni.

Kocsis Dóra azt ajánlja, hogy igyekezzünk a kirándulásokra, utazásokra vitt élelmiszereket is saját edényben szállítani.

– Túl nyomasztó elemzések jelentek meg nemrég bolygónk állapotáról. A sötét jóslatok hatására sokakban olyan érzés alakult ki, hogy akkora a probléma, már nem tehetnek semmit. Bár reálisak az ­értékelések, javítható a helyzet, a rémület okozta tétlenség helyett érdemes mindennapjainkat környezettudatosan átalakítani. A legjobb persze az lenne, ha a multinacionális gyártócégek mihamarabb még többet tennének például a csomagolások terén a szemétcsökkentésért és az államok mielőbb hoznának szigorú előírásokat. Ugyanakkor az apró lépések, a vevők döntései is számítanak. Ezért jött létre a Rajtam is múlik internetes sorozat – mondta el lapunknak Kocsis Dóra. Férjével együtt már többször adott tanácsot olvasóinknak a hulladékcsökkentéshez. A fiatal pár utazásait is szemétmentesen oldja meg.Az interneten a #rajtamismúlik hashtagre, kulcsszóra rákeresve elérhető sorozatban is arról írt a házaspár: nyaraláskor mit tehetünk környezetünkért. Először is arra gondoljunk, hogy ha csak két-három napos kikapcsolódásra van időnk, akkor nem érdemes tíz órát repülni egy trópusi szigetre. Ez a közlekedési forma kimondottan környezetszennyező, olyan változásokat idéz elő, amik miatt a repülés egyre veszélyesebb, mert több a turbulencia. Ez is mutatja Dóra szerint, mennyire tarthatatlan az életmódunk. Szerinte nyaraláskor is – bárhol vagyunk – igyekezzünk mindenből a helyit választani: szállást, éttermet, zöldségest is. Vásároljunk a kisebb, az ott élők által működtetett vállalkozásoknál, termelőknél, a környezetvédelemben is igaz ugyanis, hogy a pénzünkkel szavazunk: amit támogatunk, az bizonyul fenntarthatónak. S ha beszélgetünk a helyiekkel, nagyobb élményt ad a nyaralás. Dóra szerint kíváncsian más kultúrákra, nyitottan más életmódokra, elvárások nélkül érdemes a világot megismerni. Úgy véli, lelkileg is érdemes felkészülni arra, hogy például az olaszoknál gyakran nem időben érkezik a busz, de belekóstolhatunk egy lazább életstílusba. Még emléknek is jobb lehet egy házi lekvár, mint a felesleges, drága műanyag szuvenírek, amiket később úgyis kidobunk.– Már nem tartanak bennünket, hulladékmentes utazókat csodabogaraknak, egyre több helyen kérdeznek a bevált módszereinkről. Ha nem is követnek bennünket mindenben és oldják meg, hogy egyhetes nyaralás alatt csak tenyérnyi szemetük keletkezzen, de néhány dolgon változtatnak, már az fontos. A szeméthegyek, a tengerekbe került hulladék okozta probléma elég súlyos ahhoz, hogy senki ne fordítsa el a fejét csak a saját kényelmére gondolva. Már sokan vászonszatyorral mennek vásárolni, nem kérnek szívószálat, saját palackjukat töltik meg csapvízzel. Arra is gondolhatnak, hogy a távolról hozzánk kerülő „super foodok" sokszor a termelési helyükön károkat okoznak, s vannak nekünk is szuperételeink, például most érik a fekete ribizli. Vegyünk helyi idénygyümölcsöt, -zöldséget piacon, csomagolásmentesen! – javasolja Kocsis Dóra. S a Rajtam is múlik sorozatban arról is olvashatnak, hogyan frissíthetik ruhatárukat környezettudatosan, az elkövetkezőkben pedig lesz szó az energiahasználatról is.További információkat a talpalatnyitortenetek.hu címen is találhatnak.